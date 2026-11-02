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PC Oliveira crava erro de arbitragem em RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão

Especialista discordou de Edina Alves

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 22:26
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PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
PC Oliveira apontou erro de Edina Alves (Foto: Divulgação Globo)

Durante a partida entre RB Bragantino e Santos nesta segunda-feira (2) pelo Brasileirão, PC de Oliveira apontou um erro de arbitragem. O especialista disse que houve um pênalti para o Peixe não marcado por Edina Alves em um lance envolvendo Ryan Agusto e Rony. A partida terminou com vitória do Massa Bruta por 2 a 1, com gols de Rodinei (contra) e Wallace Yan. Com o resultado, o time mandante ultrapassou a equipe de Cuca na tabela.

➡️Veja os gols da vitória do RB Bragantino sobre o Santos no Brasileirão

De acordo com PC Oliveira, a disputa entre o atacante do Santos e o lateral do Red Bull Bragantino contou com um toque do defensor na perna do adversário, o que configuraria a infração e, portanto, a penalidade a favor da equipe santista.

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Jogador negro vestindo camisa preta com logo Red Bull, número 47, correndo durante jogo de futebol.
Wallace Yan marcou o segundo gol do Bragantino contra o Santos (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

Como foi RB Bragantino x Santos?

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.

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Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.

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