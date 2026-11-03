Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

O volante João Gomes, ex-Flamengo, voltou a ficar sob os holofotes por um erro em campo. Durante o confronto entre Barcelona e Aston Villa, nesta terça-feira (3), o brasileiro falhou na saída de bola e deu espaço para Lamine Yamal marcar um golaço e abrir o placar aos sete minutos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. A falha também aumenta a pressão sobre o meio-campista, que não vive um momento tranquilo com parte da torcida do clube inglês desde sua chegada.

continua após a publicidade

Veja repercussão nas redes:

Tradução: Esse João Gomes está sempre propenso a cometer erros, desde seus dias nos lobos.

Tradução: Ele precisa fazer um jogo muito bom agora para compensar isso. Pífio. Mentalidade fraca.

Tradução: João Gomes mostrando por que ele veio do Wolves esta noite. O Barcelona está todo em cima dele

João Gomes já havia sido criticado na Inglaterra

A situação relembra o episódio vivido pelo brasileiro no fim de agosto. Em sua estreia oficial pelo Aston Villa na Premier League, João Gomes teve uma atuação bastante contestada na derrota por 4 a 0 para o Brighton, no dia 23.

Na ocasião, o volante cometeu um erro que contribuiu para um dos gols adversários e acabou expulso ainda no primeiro tempo, após atingir Georginio Rutter em um lance revisado pelo VAR. A atuação repercutiu negativamente na imprensa inglesa.

continua após a publicidade

Ficha técnica

BARCELONA 🆚 ASTON VILLA

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga

📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha

📺 Transmissão: SBT e HBO Max

Prováveis escalações

🔵 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí e Balde; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha.

continua após a publicidade

🟣 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Manzambi e Buendía; Nicolas Jackson.