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André Rizek aponta erro de arbitragem em Palmeiras x Vasco: 'Grave'

Cmentarista avaliou possível pênalti de Barboza

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 18:52
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andré rizek
André Rizek avaliou arbitragem de Daronco (Foto: Reprodução/SporTV)

Após o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco no último domingo (1º), André Rizek avaliou um erro da arbitragem. Durante a partida, o zagueiro Alexander Barboza tocou a bola com o braço e o árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir, dizendo que o defensor estava com as mãos junto ao corpo.

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De acordo com o comentarista, o principal erro não foi de campo, mas sim de procedimento do VAR ao não recomendar a revisão, o que impediu Daronco de reavaliar sua decisão nas imagens da cabine.

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— Eu vi gente defendendo que não foi pênalti. Tem uma ala minoritária que acha que aquele movimento do Barboza é um movimento natural, justificado pela passada do jogador. Portanto, a arbitragem acertou em não marcar. Tem gente que defende essa tese com base na mesma imagem que eu e você vimos, então aqui geramos um ponto de vista divergente — iniciou Rizek.

— Mas não é essa imagem, para mim, a mais esclarecedora do erro que foi cometido ontem no Nubank Parque, porque é um erro de procedimento. O Daronco, ao justificar a não marcação do pênalti, não adotou essa tese do movimento natural. Ele faz um sinal de que o Barboza estava com o braço colado no corpo. E aí não é questão de ponto de vista: o braço do Barboza não estava colado no corpo — continuou.

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— Então, quando o juiz afirma que viu uma coisa e a imagem mostra outra, é obrigação do VAR, é protocolo do VAR chamar o juiz para a cabine e que ele possa assistir nas imagens que o VAR disponibiliza para ele aquilo que no campo ele não viu ou viu errado — complementou o comentarista.

— Então, ele teria até a possibilidade de ir para a cabine do VAR e falar: "Não, não é pênalti porque foi um movimento natural". Eu acharia um absurdo, mas pelo menos ele teria um ponto de vista justificável. Quando o Daronco coloca o braço para trás e justifica assim a não marcação do pênalti, aí é um erro factual. O Barboza não estava assim. O Barboza mete a mão na bola, faz uma ação clara de bloqueio, na minha opinião — prosseguiu.

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— Então, no mínimo, a gente está diante de um grave erro de protocolo. O VAR ali tinha obrigação de chamar o Daronco para rever o lance, porque o protocolo é muito claro sobre isso. Quando o juiz enxerga algo diferente, o VAR tem obrigação de chamá-lo. E era um árbitro FIFA de VAR, o Rodrigo Ferreira D'Alonso, que cometeu esse erro, na minha opinião, muito grave. — encerrou.

Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do palmeiras sobre o Vasco
Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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