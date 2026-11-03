Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha
Clube paulista publica nota de pesar e presta solidariedade aos familiares e amigos
O Corinthians utilizou as redes sociais para lamentar a morte do atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, que defendia o Tenerife, da Espanha. O jogador morreu após sofrer uma parada cardíaca após uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol.
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O episódio aconteceu após o atacante ser atingido pelo goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante uma disputa em campo. Após o choque, o jogador sofreu uma parada cardíaca e precisou receber atendimento médico.
Jesús de Miguel foi encaminhado ao Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, em Tenerife, mas não resistiu. A morte do atleta provocou manifestações de pesar no futebol.
Em nota publicada nas redes sociais, o Corinthians lamentou o falecimento do atacante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e torcedores do clube espanhol.
— O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife, de 30 anos, em uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Corinthians deseja força aos familiares, amigos e torcedores neste momento de luto e dor — disse o clube em nota.
Quem era Jesús de Miguel, atacante do Tenerife?
Conhecido como "Demi" entre os companheiros, Jesús de Miguel tinha 30 anos e atuava como centroavante do Tenerife, onde vestia a camisa 9. Natural de Madri, o jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Leganés e acumulou passagens por clubes como Lugo, Fuenlabrada, Inter de Madrid, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas e Castellón.
O melhor momento da carreira aconteceu na temporada 2023/24, quando marcou 16 gols em 38 partidas pelo Castellón, além de contribuir com uma assistência e ajudar a equipe a conquistar o acesso à Segunda Divisão. Em julho de 2024, foi contratado pelo Tenerife, com vínculo de três anos. Ao longo da trajetória profissional, disputou 194 jogos e marcou 51 gols. Na atual temporada, havia participado de seis partidas, todas saindo do banco de reservas.
O acidente aconteceu na segunda-feira, durante uma partida contra o Andorra. Após receber um lançamento em profundidade, Jesús avançava pelo meio-campo quando o goleiro Jesús Owono deixou a área para tentar interceptar a jogada. O arqueiro não conseguiu alcançar a bola e atingiu violentamente o atacante, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O goleiro foi expulso, e a partida, que estava empatada em 2 a 2, foi interrompida e posteriormente anulada.
O atacante chegou a ser reanimado ainda na ambulância e foi encaminhado ao Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, em Tenerife. Entretanto, apresentou piora neurológica durante a madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada às 8h (horário local), conforme comunicado oficial divulgado pelo Tenerife.
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