Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

A torcida do São Paulo não poupou críticas a Dorival Júnior após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta terça-feira (7), no Mineirão, pelo Brasileirão. O desempenho da equipe e as mudanças promovidas pelo treinador durante a partida foram alguns dos principais pontos questionados pelos torcedores nas redes sociais.

➡️ Veja gols em Cruzeiro e São Paulo: Kaio Jorge e Zé Lucas marcam

Veja a repercussão:

Como foi a partida?

Logo nos primeiros minutos, Bruno Rodrigues levou perigo ao gol de Coronel. Aos seis, Wendel respondeu após saída de bola errada do Cruzeiro, mas Otávio fez boa defesa. No Mineirão, após o susto, o Cruzeiro se organizou, invadiu a área adversária e levou perigo com seu camisa 9 novamente, em cabeceio pela esquerda.

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Aos 28 minutos, Coronel fez grande defesa quando Kaio Jorge escapou em velocidade e chutou no canto esquerdo. Quando o São Paulo passou a ter seus momentos na partida, uma revelação foi decisiva. Felipe Morais fez ótima jogada pelo meio, passou para Matheus Pereira, que encontrou Kaio Jorge para abrir o placar. Instantes depois, ele teve a chance de marcar, mas o goleiro tricolor fez milagre.

Zé Lucas garante a vitória do Cruzeiro contra o São Paulo

Aos 11 minutos, Zé Lucas interceptou a bola na defesa, tabelou, puxou contra-ataque e lançou Bruno Rodrigues, que chutou para defesa de Coronel. Kaio Jorge pegou o rebote, acertou a trave, e o camisa 5 completou para o gol.

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A resposta do São Paulo veio com Artur, de fora da área, mas Otávio apareceu bem e fez a defesa. Aos 26 minutos, William lançou Kaio Jorge, que quase marcou um golaço, encobrindo o goleiro, mas a bola passou ao lado da trave. Artur respondeu em jogada individual, mas errou o alvo.

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