Veja gols em Cruzeiro e São Paulo: Kaio Jorge e Zé Lucas marcam
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes duelam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Aos 43 minutos da primeira etapa, gol de Kaio Jorge da pequena área. Matheus Pereira domina um lançamento de Felipe Morais, toca para o atacante, que chuta forte para abrir o placar.
Veja o gol:
Aos 11 minutos da segunda etapa, Bruno Rodrigues desce em contra-ataque, finaliza, Coronel espalma, Kaio Jorge tenta no rebote, mas Zé Lucas que consegue balançar as redes.
Veja o gol:
Como chegam as equipes?
A Raposa terá algumas baixas importantes para o duelo desta quarta-feira. O técnico Artur Jorge não deve contar com o zagueiro Fabrício Bruno, por um incômodo muscular. Recentemente, Matheus Henrique e Villalba também ficaram fora de alguns treinamentos com o grupo.
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Enquanto isso, Dorival Júnior segue com uma lista de baixas, sem quatro peças importantes. Danielzinho, Rafael, Luciano e Iago não estão à disposição do técnico. A equipe vive um momento conturbado, precisa se afirmar e entende que o jogo será difícil.
Sem jogos atrasados, o Cruzeiro teve uma semana cheia de treinamentos para enfrentar o Tricolor. Atualmente, os mineiros estão na sexta colocação do Brasileirão, com 45 pontos. O São Paulo perdeu para o Santos por 2 a 1 na última sexta-feira e está na 11ª posição, com 36 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.
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