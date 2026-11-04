As eleições de meio de mandato (midterm elections) nos Estados Unidos deram ao Partido Democrata o controle da Câmara dos Representantes (equivalente a dos Deputados no Brasil) e do Senado, e entre os eleitos no pleito dessa terça-feira (3) estão ex-atletas profissionais de futebol americano, de beisebol e paralímpico. E um ex-treinador de futebol americano universitário virou governador.

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Linebacker do Tennessee Titans na NFL entre 2006 e 2010, quando abandonou o futebol americano com apenas 27 anos após sofrer uma lesão no pescoço, Colin Allred foi eleito para um segundo mandato na Câmara dos Representantes pelos democratas. Depois que abandonou os gramados, ele se tornou advogado que milita pelos direitos civis e chegou a disputar o senado pelo Texas, mas foi superado pelo republicano Ted Cruz, em 2024.

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Outro ligado ao futebol americano que foi eleito é o ex-treinador Tommy Tuberville, que comandou equipes universitárias do Auburn, Mississippi, Texas Tech e Cincinnati ao longo de duas décadas. Republicano, ele já é senador pelo Alabama e nestas eleições foi eleito governador do Estado, superando o democrata Doug Jones com pouco mais de 52% dos votos.

Descendente de portugueses, o ex-jogador de beisebol Mark Teixeira agora será deputado republicano pelo Texas. Teixeira teve carreira de sucesso na MLB e chegou a ser o esportista português mais bem pago do mundo, superando até mesmo o astro Cristiano Ronaldo. Isso aconteceu a partir de 2008, quando ele deixou o Los Angeles Angels e se transferiu para o New York Yankees. À época, Mark Teixeira assinou um contrato por oito anos que somava 180 milhões de dólares (quase R$ 1 bilhão, em valores atuais).

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Quem também foi bem-sucedido nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos é o bicampeão paralímpico Josh Turek. Ex-atleta de basquete em cadeira de rodas, ele foi medalhista de Ouro nos Jogos do Rio-2016 e de Tóquio-2020, além de ter conquistado a de Bronze em Londres-2012.

Turek foi eleito senador pelo estado de Iowa, dando uma vaga pela primeira vez ao Partido Democrata em mais de uma década.

Bicampeão paralímpico, Josh Turek foi eleito senador (Foto: Scott Olson/Getty Images via AFP)

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