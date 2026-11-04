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Inteligência artificial aponta vencedor de Athletico-PR e Vasco

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 09:00
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Thiago Mendes e Robert Renan em Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro
Thiago Mendes e Robert Renan em Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A, e a inteligência artificial apontou o vencedor desse confronto.

➡️ Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Veja a projeção da IA:

Athletico-PR 2 x 0 Vasco

O Athletico deve explorar as laterais e adiantar a marcação nos primeiros 25 minutos para se aproveitar de qualquer desajuste na linha defensiva vascaína (composta por Robert Renan e dúvidas na zaga). O Vasco tentará baixar o bloco e apostar em saídas longas para Brenner e na velocidade de Adson e Colidio, mas sentirá a falta de controle de posse caso a proteção do meio-campo ceda espaços nas imediações da grande área.

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Dois jogadores disputam a posse da bola em campo, diante de torcida; um em preto, o outro branco com detalhes vermelhos.
Vasco enfrentou o Athletico-PR em São Januário pelo Brasileirão no primeiro turno(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

➡️ Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa

Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

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✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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