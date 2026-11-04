Inteligência artificial aponta vencedor de Athletico-PR e Vasco
Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão
Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A, e a inteligência artificial apontou o vencedor desse confronto.
➡️ Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Veja a projeção da IA:
Athletico-PR 2 x 0 Vasco
O Athletico deve explorar as laterais e adiantar a marcação nos primeiros 25 minutos para se aproveitar de qualquer desajuste na linha defensiva vascaína (composta por Robert Renan e dúvidas na zaga). O Vasco tentará baixar o bloco e apostar em saídas longas para Brenner e na velocidade de Adson e Colidio, mas sentirá a falta de controle de posse caso a proteção do meio-campo ceda espaços nas imediações da grande área.
Como chegam Athletico-PR x Vasco?
Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.
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Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.
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✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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