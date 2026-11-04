Jornal europeu rasga elogios a Matheus Cunha: 'Milagre'
Além de comandar a remontada, atacante foi expulso nos últimos minutos de jogo
Dono da noite em Old Trafford, Matheus Cunha foi o nome do triunfo do Manchester United por 3 a 2 sobre a Roma, pela Champions League. Do outro lado do Mediterrâneo, o jornal espanhol As rasgou elogios ao atacante brasileiro.
O cenário inicial era de pesadelo para os mandantes. Os italianos abriram 2 a 0 antes de a partida chegar aos 20 minutos, com gols de Soulé e Malen. A reação começou na volta do intervalo, com Bruno Fernandes cobrando pênalti para diminuir. A virada veio só no fim, com Cunha balançando a rede duas vezes: aos 38 e aos 41 minutos do segundo tempo.
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Desempenho de Matheus Cunha reconhecido por europeus
O brasileiro terminou o jogo expulso, com o segundo amarelo nos acréscimos. Mesmo assim, o As o colocou no centro da manchete: "Cunha opera um milagre". No texto, o jornal descreveu os gols assim:
— Cunha virou o placar em três minutos, dos 83 aos 86, aproveitando-se de uma falha defensiva dos visitantes no primeiro e, logo em seguida, surpreendendo-os com um chute sem ângulo. Ele foi expulso, uma nota negativa que não importou para ninguém. O brasileiro havia feito um milagre.
Os gols também deram fôlego ao técnico Michael Carrick, que, segundo o relato, estaria na corda bamba caso o resultado fosse negativo. O triunfo veio depois de nove jogos e levou o United à 17ª posição da Champions, com seis pontos.
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Como foi o confronto United x Roma pela Champions League
Os Red Devils conquistaram uma virada histórica ao vencer a Roma por 3 a 2 no Old Trafford. O confronto começou com amplo domínio dos italianos. Logo aos 10 minutos, após uma bela inversão de jogo feita por Rodrigo Mora, Matías Soulé dominou com categoria e abriu o placar para os visitantes. Cinco minutos mais tarde, o próprio Soulé arrematou na área e a bola carimbou o braço do jovem zagueiro Ayden Heaven, resultando em um pênalti. Na cobrança, Donyell Malen ampliou para 2 a 0.
Diante de uma atuação apática e sob protestos da torcida nas arquibancadas, os ingleses foram para o vestiário com apenas baixa probabilidade de vitória. Na etapa complementar, a postura do Manchester United mudou completamente. A reação começou a se desenhar quando o brasileiro Matheus Cunha sofreu penalidade máxima aos nove minutos. O capitão Bruno Fernandes converteu.
Foi nos minutos finais que brilhou a estrela de Matheus Cunha, o grande herói e personagem da noite. Aos 38 minutos, ele aproveitou uma falha do zagueiro adversário na área para dominar e chutar no canto, empatando o jogo. Apenas três minutos depois, o atacante recebeu pelo lado direito da área e soltou uma bomba que estufou as redes entre o goleiro e a trave, sacramentando uma virada espetacular. Nos acréscimos, o clima tenso culminou na expulsão de Cunha após levar o segundo cartão amarelo por falta dura, mas o apito final garantiu a festa vermelha, encerrando um amargo jejum de nove partidas sem vitória do United na competição europeia.
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