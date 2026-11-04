Lance de Léo Jardim em Athletico x Vasco irrita torcedores: 'Precisa ser'

Durante a partida entre Athletico e Vasco nesta quarta-feira (4), um lance envolvendo Léo Jardim gerou revolta nas redes sociais. No gol de Steven Mendoza, que abriu o placar do jogo, o goleiro não alcançou a bola e sofreu críticas de torcedores.

➡️Veja o gol da partida em Athletico x Vasco

O arqueiro já havia sido questionado no último domingo (1º), na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, por conta do gol marcado por Maurício.

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Veja alguns comentários:

Mendoza marcou contra o Vasco (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Como foi Athletico x Vasco?

Os primeiros 20 minutos foram marcados por muitos erros de passe, disputas e poucas oportunidades de gol. O Athletico cresceu na partida e abriu o placar com Mendoza, que teve liberdade para finalizar de fora da área. No lance, Léo Jardim estava mal posicionado e ainda sofreu um leve escorregão, dificultando a defesa. Após o gol, o Furacão manteve a pressão e criou outras boas chances, mas parou no goleiro vascaíno. O Vasco também reclamou de um pênalti em Brenner, não assinalado pela arbitragem, em um lance que gerou bastante discussão.

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O Vasco voltou do intervalo com uma postura completamente diferente e conseguiu uma reação impressionante, marcando três gols em apenas seis minutos. Aos 15, Cuiabano cruzou, e Aguirre acabou desviando contra o próprio patrimônio. Na sequência, Puma colocou a bola na medida para Bruno Duarte virar de cabeça. Pouco depois, Gabriel Pereira ampliou, novamente em jogada aérea. O Athletico ainda tentou esboçar uma reação, mas viu suas chances diminuírem aos 31 minutos, quando Viveros foi expulso após acertar um pisão em Cuiabano.

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