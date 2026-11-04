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Vidente projeta vencedor de São Paulo x Corinthians

Tricolor não conta com Marcos Antônio para a partida de hoje

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/11/2026 10:44
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Corinthians enfrenta São Paulo em duelo do Brasileirão; Timão busca três pontos para deixar a zona de rebaixamento.
Timão busca três pontos para fugir da zona de rebaixamento (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo recebe o Corinthians nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, na Baixada Santista, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O tarólogo Luiz Filho fez a previsão para o confronto desta noite de Brasileirão.

O vidente projetou um jogo mais favorável ao Timão caso consigam neutralizar as ações ofensivas e o domínio Tricolor, que será evidente em todo o confronto.

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Projeção para São Paulo x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

"O São Paulo chega com muita iniciativa, mostrando boas movimentações entre jogadores de ataque e defesa, mas buscando sempre os volantes. O Tricolor tende a crescer dentro da partida, fazendo boas substituições e com bastante entrega."

"O Corinthians, por outro lado, será crucial manter-se focado no jogo. Precisará ter a cabeça no jogo e controlar o domínio do São Paulo. O Timão vai se entregar dentro do jogo, com entrega e dedicação, buscando expandir o território e crescer dentro do jogo, ficando bem atento no momento de alta do jogo."

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"O jogo vai ser algo que vai beneficiar quem trouxer algo de diferente e improvisações que deem certo. Será um jogo de rumo a partir de decisões táticas e detalhes. Terá bastante desgaste, tanto físico, quanto emocional. Os dois precisam ter atenção para não cometer erros bobos. Vejo o jogo mais favorável ao Corinthians, caso consiga se manter organizado, dominar o São Paulo e contra-atacar de forma correta."

Último encontro entre São Paulo e Corinthians contou com vitória do Timão por 3 a 2 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Último encontro entre São Paulo e Corinthians contou com vitória do Timão por 3 a 2 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como chegam as equipes para este Majestoso?

➡️ Ex-Corinthians e São Paulo, Petros vê Timão mais pressionado para o Majestoso na Vila

No último confronto, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. Já o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, em casa. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Corinthians está em 17º lugar, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 36.

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