Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiro

Tenerife divulgou o falecimento do atacante na terça-feira (3)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/11/2026 12:10
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Raphinha marcou dois gols na vitória dos Culés contra os ingleses (Foto: Josep LAGO / AFP)
Raphinha marcou dois gols na vitória dos Culés contra os ingleses (Foto: Josep LAGO / AFP)

Após o confronto entre Barcelona e Aston Villa pela Champions League nesta terça-feira (3), o brasileiro Raphinha revelou que o falecimento de Jesús de Miguel, ex-atleta do Tenerife, da Espanha, afetou completamente o psicológico do elenco dos Culés.

A Champions League também prestou tributo ao jogador: alguns dos jogos da rodada tiveram homenagens antes da bola rolar. A notícia chegou pesada ao vestiário do Barcelona. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, Raphinha aproveitou a entrevista para se solidarizar com os familiares do atleta e falou na condição de capitão.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Raphinha revela impacto no Barcelona antes de jogo contra Villa

Questionado após a vitória por 3 a 0 no confronto contra o Aston Villa, da Inglaterra, Raphinha prestou condolências à família e companheiros mais próximos de Jesús de Miguel:

— Como capitão do clube, quero mandar muita força para a família do Jesus. Sei que é um momento muito difícil. Todos nós já perdemos um ente querido, e, da maneira que foi, é muito chocante. Um rapaz da minha idade. Então, queria mandar muita força para a família dele e desejar que, onde quer que ele esteja, descanse em paz e encontre o caminho dele — declarou o brasileiro.

continua após a publicidade

Raphinha fez dois gols no jogo e foi eleito o melhor em campo pela Uefa, mas deixou claro que a noite não teve clima de festa. O atacante contou que a notícia o abalou muito e que, por respeito ao colega e à família, não comemorou como costuma fazer:

— É uma situação muito complicada. Estavam trabalhando; era um companheiro de trabalho, poderia acontecer com qualquer um. Então, particularmente, me tocou muito. Falei com a minha esposa, que estava com um sentimento ruim quando vi a notícia, assim que acordei. Por isso, acabei não comemorando o gol como normalmente comemoro. Só quero mandar muita força para a família e esperar que eles encontrem paz — relatou o atacante brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

Raphinha revelou impacto da notícia no elenco do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)
Raphinha revelou impacto da notícia no elenco do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Como foi Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, o Aston Villa acabou derrotado pelo Barcelona por 3 a 0 no Camp Nou, sofrendo seu primeiro revés na competição europeia e perdendo o aproveitamento de 100%. Sob forte chuva em território espanhol, os comandados de Unai Emery enfrentaram sérias dificuldades diante do volume de jogo do adversário, que contou com o brilho dos atacantes Lamine Yamal e Raphinha para construir a vitória.

Logo aos sete minutos, viu o próprio João Gomes cometer um erro na saída de bola defensiva. O passe mal executado foi interceptado por Lamine Yamal dentro da grande área, que driblou o defensor e finalizou para o fundo das redes. Apesar do baque inicial, o time inglês criou uma chance clara com Johan Manzambi, que parou em boa defesa do goleiro Joan García, mantendo a desvantagem mínima até o intervalo.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a inspiração de Raphinha sacramentou o resultado para os donos da casa. Aos seis minutos da etapa complementar, o atacante brasileiro finalizou rasteiro e converteu para os espanhóis. Pouco depois, aos 18 minutos, João Cancelo avançou pelo lado esquerdo e fez um cruzamento que caiu em Raphinha livre na pequena área; o brasileiro anotou o terceiro gol do Barcelona.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Caballero, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé.

Santos

Erro de cadastro e nome idêntico: Caballero, do Santos, vê situação 'absurda' e deve acionar a Justiça

Há 1 hora
Corinthians enfrenta São Paulo em duelo do Brasileirão; Timão busca três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

Fora de Campo

Vidente projeta vencedor de São Paulo x Corinthians

Há 1 hora
Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Fora de Campo

Vidente crava vencedor de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão

Há 1 hora
Volante declara torcida ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Há 2 horas
Thiago Mendes e Robert Renan em Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta vencedor de Athletico-PR e Vasco

Há 3 horas
Portal espanhol exaltou o grande desempenho do atacante brasileiro (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Fora de Campo

Jornal europeu rasga elogios a Matheus Cunha: 'Milagre'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Senador Tommy Tuberville, ex-treiandor de futebol americano universitário

Eleições nos EUA: ex-atletas da NFL, da MLB e medalhista paralímpico se elegem

Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Inteligência artificial crava resultado em São Paulo e Corinthians

Flaco Lopez comemora com Giay seu gol na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense.

Torcida do Palmeiras reage às convocações de Flaco e Giay: 'Não tem'

ÁrbitroO arbitro Lucas Paulo Torezin e visto consultando o VAR durante partida entre Chapecoense e Mirassol realizada na Arena Conda, nesta terca- feira, 3 de novembro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Decisão de arbitragem divide opiniões em Chapecoense x Mirassol: 'Escandaloso'

Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol

Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)

Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF

Fala de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, sobre bets repercute: 'Revoltante'

Míchel Salgado e outra pessoa seguram uma camisa branca com detalhes vermelhos, em frente a banners 'Bienvenido al North'ç

Ex-Real Madrid, Míchel Salgado explica escolha por time brasileiro

Apresentadora teve apenas um momento de descontração com Tom Brady em rede nacional (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Apresentadora que pediu a mão de Tom Brady é detida nos EUA