Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiro

Após o confronto entre Barcelona e Aston Villa pela Champions League nesta terça-feira (3), o brasileiro Raphinha revelou que o falecimento de Jesús de Miguel, ex-atleta do Tenerife, da Espanha, afetou completamente o psicológico do elenco dos Culés.

A Champions League também prestou tributo ao jogador: alguns dos jogos da rodada tiveram homenagens antes da bola rolar. A notícia chegou pesada ao vestiário do Barcelona. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, Raphinha aproveitou a entrevista para se solidarizar com os familiares do atleta e falou na condição de capitão.

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Raphinha revela impacto no Barcelona antes de jogo contra Villa

Questionado após a vitória por 3 a 0 no confronto contra o Aston Villa, da Inglaterra, Raphinha prestou condolências à família e companheiros mais próximos de Jesús de Miguel:

— Como capitão do clube, quero mandar muita força para a família do Jesus. Sei que é um momento muito difícil. Todos nós já perdemos um ente querido, e, da maneira que foi, é muito chocante. Um rapaz da minha idade. Então, queria mandar muita força para a família dele e desejar que, onde quer que ele esteja, descanse em paz e encontre o caminho dele — declarou o brasileiro.

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Raphinha fez dois gols no jogo e foi eleito o melhor em campo pela Uefa, mas deixou claro que a noite não teve clima de festa. O atacante contou que a notícia o abalou muito e que, por respeito ao colega e à família, não comemorou como costuma fazer:

— É uma situação muito complicada. Estavam trabalhando; era um companheiro de trabalho, poderia acontecer com qualquer um. Então, particularmente, me tocou muito. Falei com a minha esposa, que estava com um sentimento ruim quando vi a notícia, assim que acordei. Por isso, acabei não comemorando o gol como normalmente comemoro. Só quero mandar muita força para a família e esperar que eles encontrem paz — relatou o atacante brasileiro.

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➡️Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

Raphinha revelou impacto da notícia no elenco do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Como foi Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, o Aston Villa acabou derrotado pelo Barcelona por 3 a 0 no Camp Nou, sofrendo seu primeiro revés na competição europeia e perdendo o aproveitamento de 100%. Sob forte chuva em território espanhol, os comandados de Unai Emery enfrentaram sérias dificuldades diante do volume de jogo do adversário, que contou com o brilho dos atacantes Lamine Yamal e Raphinha para construir a vitória.

Logo aos sete minutos, viu o próprio João Gomes cometer um erro na saída de bola defensiva. O passe mal executado foi interceptado por Lamine Yamal dentro da grande área, que driblou o defensor e finalizou para o fundo das redes. Apesar do baque inicial, o time inglês criou uma chance clara com Johan Manzambi, que parou em boa defesa do goleiro Joan García, mantendo a desvantagem mínima até o intervalo.

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No segundo tempo, a inspiração de Raphinha sacramentou o resultado para os donos da casa. Aos seis minutos da etapa complementar, o atacante brasileiro finalizou rasteiro e converteu para os espanhóis. Pouco depois, aos 18 minutos, João Cancelo avançou pelo lado esquerdo e fez um cruzamento que caiu em Raphinha livre na pequena área; o brasileiro anotou o terceiro gol do Barcelona.