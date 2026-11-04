AO VIVO: siga Flamengo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Em campo, as equipes têm objetivos completamente distintos.

O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 73 pontos, três na frente do vice-líder Palmeiras. Enquanto isso, o Tricolor é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 37 pontos.

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PRÉ-JOGO

Festa rubro-negra nos arredores do Maracanã

Desfalques no Flamengo

Alex Sandro, que realiza trabalho com a fisioterapia, Danilo, que cumpre atividades físicas, e Paquetá, que se recupera de dores no joelho esquerdo, são desfalques.

Retornos no Flamengo

No Rio de Janeiro, o Flamengo conta com retornos importantes. Além de Carrascal, que volta após cumprir suspensão, De la Cruz, Saúl e Valencia também estão novamente à disposição.

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Fala, Bayer!

Delegação do Flamengo chega ao Maracanã

Incógnita no Grêmio

O Tricolor tem dúvidas sobre a utilização de alguns jogadores. O principal caso é o do lateral-esquerdo Marlon, que ainda sente dores na perna esquerda e pode ficar fora do confronto.

Flamengo embalado no Brasileirão

No returno do Brasileirão, em 14 partidas, o Flamengo conquistou 33 pontos, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, 79% de aproveitamento.

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Pedro, do Flamengo, comemora seu segundo gol contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Melhor ataque do Brasileirão

O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 68 gols marcados, e também lidera o ranking de grandes chances criadas, com 114.

Força do torcedor

O Flamengo soma 39 pontos em 16 partidas no Brasileirão, empatado com o Palmeiras entre os melhores mandantes da competição.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Grêmio

🏆 Brasileirão - 33ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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