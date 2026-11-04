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Vidente crava vencedor de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão

Líder do Brasileirão recebe o Grêmio em busca dos três pontos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/11/2026 10:13
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Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)
Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã às 19h30 nesta quarta-feira (4). O duelo é válido pela 34°rodada do Campeonato Brasileiro e Luiz Filho, tarólogo, fez a previsão para o confronto desta noite de Brasileirão.

O vidente projetou um Flamengo bastante agressivo no jogo, mas podendo levar alguns sustos pelo lado do Imortal, que buscará defender bem sua zona defensiva.

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Projeção para Flamengo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

"O Flamengo precisará chegar ligado dentro do jogo, buscando alguns atalhos e procurando sempre a experiência, sem 'dar sopa ao azar' O Rubro-Negro vai precisar atacar bastante e terá bastante construção, envolvendo o Grêmio e indo atrás do domínio a todo custo durante os 90 minutos. Vai ser um time com muita paciência e bastante insistência, necessitando cadenciar um pouco o jogo em certos momentos."

"Por outro lado, o Grêmio não vai se vender no confronto, vai buscar a disputa e defender-se bem, marcando o território. No entanto, enfrentará bastante dificuldade no confronto. Vai ser um time com bastante intensidade e disputa, talvez não conseguindo manter isso a todo momento. O Imortal estará disposto a um contra-ataque a todo momento do jogo."

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"Vejo uma expectativa melhor para o Flamengo, com melhores chances e maior porcentagem para a conquista dos três pontos na noite desta quarta-feira (4). Será um trabalho intenso e com grande possibilidade para a vitória."

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Imortal busca vitória contra o Flamengo para fugir da zona de rebaixamento (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)
Imortal busca vitória contra o Flamengo para fugir da zona de rebaixamento (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Como chega o Rubro-Negro para o confronto

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

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Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Imortal chega embalado após vitória na Copa do Brasil

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.

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