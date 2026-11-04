Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Em confronto direto no topo da tabela da fase de liga da Champions League de 2026, o Barcelona bateu o Aston Villa de João Gomes pelo placar de 3 a 0. Durante uma entrevista à TNT após o jogo, o meio-campista brasileiro foi questionado se estaria torcendo para o Flamengo ser campeão brasileiro.

O volante tem uma relação de amor com o rubro-negro, já que, além de ser torcedor declarado, foi cria da base do Flamengo e teve seu auge com Dorival Junior em 2022. No ano seguinte, em 2023, foi vendido ao Wolves, da Inglaterra. Hoje é atleta do Aston Villa.

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João Gomes crava Flamengo campeão do Brasileirão

Questionado após o confronto contra o Barcelona, João Gomes revelou sua confiança e torcida pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026:

- Hoje em dia é um pouco mais difícil de acompanhar os jogos do Flamengo, pelos horários, mas eu vejo sempre que posso. E eu acho que esse ano eles vão, com certeza, ser campeões brasileiros - afirmou João Gomes.

Posteriormente, o atleta foi perguntado o quanto estaria confiante e torcendo pelo rubro-negro nesta reta final de campeonato:

- Muita coisa! - concluiu o volante.

Relação João Gomes e Flamengo

A relação entre o volante e o Rubro-Negro é marcada por uma identificação profunda, construída desde as categorias de base até o ápice no time profissional. Torcedor declarado do clube, o jovem meio-campista ingressou no Ninho do Urubu ainda na infância e trilhou um caminho de muita dedicação até estrear pelo time principal em 2020.

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Sob o comando de Dorival Júnior em 2022, João Gomes viveu seu momento de maior brilho, tornando-se peça fundamental no meio-campo titular que conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Sua consistência e os desarmes precisos chamaram a atenção do futebol europeu, resultando em sua transferência para o Wolverhampton, da Inglaterra, no início de 2023.

Mesmo distante geograficamente e consolidado na Premier League, o laço entre o atleta e o clube permanece vivo, com o jogador frequentemente manifestando seu carinho pelo Rubro-Negro nas redes sociais e sendo lembrado pela torcida como um "Garoto do Ninho" que honrou a camisa.

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João Gomes cravou Flamengo como campeão do Brasileirão de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi Barcelona x Aston Villa pela Champions League?

Em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, o Aston Villa acabou derrotado pelo Barcelona por 3 a 0 no Camp Nou, sofrendo seu primeiro revés na competição europeia e perdendo o aproveitamento de 100%. Sob forte chuva em território espanhol, os comandados de Unai Emery enfrentaram sérias dificuldades diante do volume de jogo do adversário, que contou com o brilho dos atacantes Lamine Yamal e Raphinha para construir a vitória.

Logo aos sete minutos, viu o próprio João Gomes cometer um erro na saída de bola defensiva. O passe mal executado foi interceptado por Lamine Yamal dentro da grande área, que driblou o defensor e finalizou para o fundo das redes. Apesar do baque inicial, o time inglês criou uma chance clara com Johan Manzambi, que parou em boa defesa do goleiro Joan García, mantendo a desvantagem mínima até o intervalo.

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No segundo tempo, a inspiração de Raphinha sacramentou o resultado para os donos da casa. Aos seis minutos da etapa complementar, o atacante brasileiro finalizou rasteiro e converteu para os espanhóis. Pouco depois, aos 18 minutos, João Cancelo avançou pelo lado esquerdo e fez um cruzamento que caiu em Raphinha livre na pequena área; o brasileiro anotou o terceiro gol do Barcelona.