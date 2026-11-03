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Decisão de arbitragem divide opiniões em Chapecoense x Mirassol: 'Escandaloso'

Equipes estão se enfrentando pela 34ª rodada do Brasileirão Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 20:38
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ÁrbitroO arbitro Lucas Paulo Torezin e visto consultando o VAR durante partida entre Chapecoense e Mirassol realizada na Arena Conda, nesta terca- feira, 3 de novembro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)
O arbitro Lucas Paulo Torezin consultando o VAR durante partida entre Chapecoense e Mirassol realizada na Arena Conda, nesta terça- feira, 3 de novembro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

A arbitragem de Chapecoense e Mirassol virou motivo de revolta entre os torcedores do Verdão do Oeste na noite desta terça-feira (3), na Arena Condá. Duas decisões de pênalti a favor da equipe paulista, ambas revisadas pelo VAR, provocaram reclamações nas arquibancadas e fizeram a torcida protestar contra o árbitro ainda no primeiro tempo.

➡️ Veja gols em Mirassol x Chapecoense: Kauan marca e Reinaldo empata

O primeiro lance polêmico aconteceu aos 17 minutos. Após cabeceio de André Luis, os jogadores do Mirassol reclamaram de um toque de mão de Túlio Eduardo dentro da área. O árbitro foi chamado para revisar o lance no monitor e, depois da análise, marcou a penalidade.

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Na cobrança, aos 19 minutos, Reinaldo acertou a trave e desperdiçou a oportunidade de empatar. A Chapecoense, que havia aberto o placar aos 11 minutos, com Kauan Farias, conseguiu manter a vantagem naquele momento.

A reclamação dos donos da casa aumentou nos minutos finais da primeira etapa. Aos 44, Camilo cometeu falta em Alesson dentro da área, e o árbitro voltou a ser chamado pelo VAR. Após revisar o lance, confirmou o segundo pênalti para o Mirassol, provocando a revolta dos jogadores da Chapecoense.

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Veja o lance:

Desta vez, Reinaldo não desperdiçou. Depois de acertar a trave na primeira tentativa, o lateral-esquerdo bateu forte e deixou tudo igual aos 48 minutos. Nas redes sociais, a decisão também dividiu opiniões, com críticas à atuação do árbitro e manifestações de indignação. Veja a repercussão:

Na tabela de classificação, o Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol está em 16º lugar, com 37. A Chape tem 99% de risco de ser rebaixada à Série B. O time do interior paulista corre risco, mas está mais longe da zona da degola.

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Onde assistir

    1.
  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
    2. 2.
  2. 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
    3. 3.
  3. ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
    5. 5.
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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