Torcida do Fluminense reage à atuação de Savarino: 'Meu Deus'

Jefferson Savarino foi o protagonista da vitória do Fluminense sobre o Coritiba por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Com três gols marcados, o venezuelano caiu nas graças da torcida do Tricolor Carioca, que elogiou a atuação artilheira do meia.

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Como foi Fluminense 4x0 Coritiba?

O Tricolor começou a partida com o controle da posse da bola, e o Coxa com as linhas baixas, esperando uma oportunidade para o contra-ataque. A primeira boa chance do jogo foi do time da casa. Hulk recebeu na entrada da área com liberdade, mas chutou fraco e parou em Pedro Rangel. Aos 16, em uma falta completamente sem ângulo, Josué, do Coritiba, cobrou de maneira magistral e a trave salvou o Fluminense. O jogo estava morno, até que a bola sobrou para Savarino. O camisa 11 chutou forte, a bola desviou e matou qualquer chance de defesa de Pedro Rangel. 1 a 0 Fluminense. Poucos minutos depois, Serna recebeu na área, limpou a marcação e chutou forte, mas o goleiro do Coxa salvou. O Tricolor continuou controlando o jogo, mas sem grandes chances até o intervalo.

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Segundo tempo

Logo na volta do intervalo, veio a primeira boa chance do Coxa. Pedro Rocha recebeu em velocidade e saiu cara a cara com Fábio, mas isolou. No lance seguinte, escanteio para o Tricolor. A bola sobrou para Thiago Silva, o zagueiro tocou para Savarino, que pegou em cheio de fora da área e fez um golaço para ampliar a vantagem do Fluminense contra o Coritiba. Aos 19, em contra-ataque mortal do Tricolor, Serna serviu Savarino, que limpou a marcação e fez mais um golaço. Nos acréscimos, Lucho recebeu lindo passe de calcanhar de Wesley Natã e fechou a conta.

Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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