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Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após eliminação para o Palmeiras

Derrota aconteceu na disputa de pênaltis após derrota do Verdão nos 90 minutos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 23:46
Atualizado há 39 minutos
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Marcão, do Fluminense, no banco de reservas
Marcão fez discurso durante Palmeiras x Fluminense (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

O Fluminense foi eliminado na semifinal da Libertadores para o Palmeiras na noite desta quarta-feira (21), no Nubank Parque, e alguns torcedores mandaram recados a Marcão. O Tricolor foi derrotado nos pênaltis por 5 a 3, após vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar.

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O gol da partida foi marcado por Hércules após a boa jogada de Wesley Natã. Nas penalidades, Marlon Freitas foi responsável pela última batida após erro de Nonato.

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Veja alguns comentários:

Hércules durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores
Hércules marcou durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Como foi o jogo?

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, levou a decisão para os pênaltis, mas acabou eliminado. Hércules marcou o gol da vitória tricolor no tempo normal, enquanto Nonato desperdiçou a quarta cobrança da equipe carioca nas penalidades. Marlon Freitas converteu a cobrança decisiva e garantiu o Palmeiras na final.

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O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.

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