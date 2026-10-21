Durante a partida entre Palmeiras e Fluminense nesta quarta-feira (21), um lance envolvendo Alexander Barboza agitou as redes. Na partida de volta da semifinal da Libertadores, o zagueiro dos donos da casa acertou Hulk com o cotovelo e recebeu cartão amarelo que, para alguns internautas, poderia ser vermelho.

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As equipes duelam por uma vaga na grande final da competição interncontinental, que será disputada em Montevidéu, no Urugaui, em novembro.

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Palmeiras e Fluminense disputam vaga para a final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Saiba mais detalhes do confronto

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

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O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torção no tornozelo e será desfalque. Pelo lado tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense