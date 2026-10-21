Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atitude de Barboza em Palmeiras x Fluminense repercute: 'Meu Deus'

Lance aconteceu na segunda etapa da semifinal da Libertadores no Nubank Parque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 23:00
Favorite o Lance! no Google
Barboza em dividida com Hulk em Palmeiras x Fluminense
Barboza levou cartão em lance com Hulk (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Durante a partida entre Palmeiras e Fluminense nesta quarta-feira (21), um lance envolvendo Alexander Barboza agitou as redes. Na partida de volta da semifinal da Libertadores, o zagueiro dos donos da casa acertou Hulk com o cotovelo e recebeu cartão amarelo que, para alguns internautas, poderia ser vermelho.

➡️Murilo completa 250 jogos pelo Palmeiras contra o Fluminense na Libertadores

As equipes duelam por uma vaga na grande final da competição interncontinental, que será disputada em Montevidéu, no Urugaui, em novembro.

Veja alguns comentários:

Canobbio em dividida com Giay do Palmeiras
Palmeiras e Fluminense disputam vaga para a final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Saiba mais detalhes do confronto

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

continua após a publicidade

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torção no tornozelo e será desfalque. Pelo lado tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

continua após a publicidade

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque

Fora de Campo

Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'

Há 12 minutos
Hulk e Evangelista em Fluminense x Palmeiras

Fora de Campo

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Paramount+ pela Libertadores

Há 1 hora
José Mourinho durante coletiva do Real Madrid

Futebol Internacional

Mourinho é sincero sobre atuação de Vini Jr após vitória: 'Não foi'

Há 3 horas
Jogadores de Flamengo e Vasco

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Há 4 horas
Elenco do Atlético-MG perfilado

Atlético Mineiro

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Há 4 horas
Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

Fora de Campo

Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Ledio Carmona, cometarista da Globo

Ledio Carmona faz discurso após eliminação do Vasco para o Boca: 'Naufragou'

Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Alviverde detém a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Alexander Barboza disputa a bola com Hulk no 2 a 1 do Palmeiras sobre o Fluminense

IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã

Fluminense provoca o Vasco após eliminação na Sul-Americana; veja

Leonel Flores comemorando o primeiro gol do Boca contra o Vasco, no Maracanã

Jogador do Boca Juniors provoca Thiago Mendes, do Vasco, após classificação

Pedro Emanuel durante Vasco x Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Léo Jardim em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Falha de Léo Jardim em Vasco x Boca Juniors vira assunto: 'Inacreditável'