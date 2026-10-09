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Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Parabéns'

O Alviverde chegou aos 60 pontos e está a apenas um do líder Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 05:30
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Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo
Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (8), movimentou a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro e repercutiu entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. O resultado deixou o time alviverde ainda mais próximo do Rubro-Negro na tabela, aumentando a pressão na briga pelo título.

Com gol de Flaco López no primeiro tempo, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e ficou a apenas um do Flamengo, que empatou por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, também nesta quinta-feira, pela 29ª rodada. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram ao triunfo do rival e demonstraram preocupação com a disputa pela liderança.

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Veja a repercussão:

Como foi a vitória do Palmeiras?

Jogando em casa, no Nubank Parque, o Palmeiras contou com a eficiência de Flaco López para superar o Bahia. O atacante marcou ainda na primeira etapa e garantiu três pontos importantes para a equipe paulista na corrida pelo título brasileiro.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 60 pontos e manteve a perseguição ao Flamengo. O Bahia, por sua vez, permaneceu com 46 pontos, na sexta colocação.

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Flamengo empata com o Santos e vê rival se aproximar

Enquanto o Palmeiras venceu, o Flamengo ficou no empate por 2 a 2 com o Santos. O Rubro-Negro abriu vantagem com Danilo e Paquetá, mas viu Neymar, que retornou aos gramados após se recuperar de uma lesão muscular na coxa, marcar duas vezes de pênalti e garantir a igualdade para o Peixe.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 61 pontos e manteve a liderança do Brasileirão, mas viu o Palmeiras diminuir a diferença para apenas um ponto.

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A disputa pelo título segue aberta, com as duas equipes na briga pelas primeiras posições. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, enquanto o Bahia recebe o Mirassol. O Flamengo, por sua vez, volta a campo em busca de uma vitória para tentar ampliar a vantagem na liderança.

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