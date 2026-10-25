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Torcida do Corinthians reage à fala de presidente após derrota: 'Acabou'

Timão perdeu de virada para o Vasco pelo placar de 3 a 2

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 16:35
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Ósmar Stabile, presidente do Corinthians
Ósmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A torcida do Corinthians não gostou da declaração do presidente Osmar Stábile após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores criticaram a avaliação do dirigente, que afirmou não haver um culpado específico pela situação da equipe e atribuiu os resultados à dificuldade de marcar gols.

➡️ Marino brilha no fim, e Vasco vence Corinthians de virada no Brasileirão

Em entrevista após a derrota, Stábile defendeu que todos os setores do clube trabalhem juntos para tirar o Corinthians da situação delicada no Brasileirão. A declaração, no entanto, gerou insatisfação entre os alvinegros, que cobraram respostas diante da sequência negativa da equipe na competição.

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— Não existe culpado. O culpado é a bola não estar entrando e, contra nós, a bola toda hora entra — afirmou o presidente.

➡️ Veja gols em Vasco x Corinthians

A fala do dirigente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Parte dos corintianos demonstrou indignação com a postura da diretoria e questionou a falta de resultados em um momento decisivo da temporada. Entre as reações, houve críticas à explicação apresentada pelo presidente e cobranças por mudanças no clube.

Veja a repercussão:

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians chegou a dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e permaneceu na zona de rebaixamento. O Timão ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, e segue pressionado na luta contra a queda para a Série B.

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O próximo compromisso da equipe será contra o Mirassol, na sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ganha importância para o time alvinegro, que precisa voltar a vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

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