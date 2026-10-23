Inteligência artificial crava placar em Cruzeiro x Remo no Brasileirão
Equipes se enfrentam no Mineirão
O Cruzeiro recebe o Remo no Mineirão nesta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. O time treinado por Arthur Jorge busca se manter na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Leão segue tentando deixar a zona de rebaixamento.
Veja a projeção da IA:
Na rodada 32 do Brasileirão no Mineirão, o Cruzeiro deve impor seu volume ofensivo e controle de posse impulsionado por Matheus Pereira e Kaio Jorge para furar o bloco defensivo do Remo. O Leão Paraense, por sua vez, apostará em linhas baixas e contragolpes rápidos para surpreender e somar pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. No entanto, a superioridade técnica e a força da torcida celeste na reta final do campeonato tendem a prevalecer na construção de uma vitória segura da Raposa por 2 a 0.
Como chegam as equipes?
A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.
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Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.
Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.
No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: Sexta-feira, 23 de outubro, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Romero, Zé Lucas (Felipe Morais), Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais (Arroyo), Kaio Jorge, Wesley
REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon, Marlon; Wellisson, Ricardo, Patrick; Jajá, Galeano, Eduardo
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