Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após empate

Após duas vitórias seguidas, Tricolor Paulista fica no 1 a 1 com o Mirassol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 18:44
Favorite o Lance! no Google
Dorival Júnior, técnico do São Paulo FC, aponta durante a partida.
Dorival Júnior, técnico do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Mirassol neste sábado (24), no Maião, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer Vasco e Vitória nas duas rodadas anteriores, o Tricolor não conseguiu manter a sequência positiva e somou apenas um ponto fora de casa.

Com o resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior chegou aos 43 pontos e permaneceu na nona colocação da tabela. O Mirassol, por sua vez, alcançou os 37 pontos, manteve-se em 14º lugar e segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo tem apenas 27% de aproveitamento como visitante em 2026; veja os números

Veja a repercussão:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo entre Mirassol e São Paulo?

O Mirassol começou melhor e abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Reinaldo, Neto Moura cabeceou em direção ao gol, e a bola entrou depois de tocar no goleiro Rafael, que acabou marcando contra.

A equipe da casa seguiu criando oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem, mas parou em boas defesas do goleiro são-paulino. Apesar das dificuldades na etapa inicial, o Tricolor aproveitou uma das primeiras chances que teve para igualar o marcador. Aos 38 minutos, Bobadilla fez um passe rasteiro, e Pedro Lima apareceu para completar a jogada e mandar a bola para as redes, deixando tudo igual antes do intervalo.

continua após a publicidade

No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol da vitória, mas encontraram dificuldades para transformar as oportunidades em vantagem no placar.

A melhor chance do São Paulo aconteceu aos 16 minutos, quando Lucas Moura acertou a trave. O Mirassol também tentou voltar à frente, mas o empate persistiu até o apito final.

continua após a publicidade

Próximos jogos

O Mirassol volta a campo na próxima sexta-feira (30), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo terá pela frente o Bahia, na quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em busca de uma nova vitória para retomar o embalo na competição.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tite, técnico do Botafogo, em área técnica, com camisa cinza e jaqueta preta, diante de arquibancadas vermelhas.

Fora de Campo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão

Há 13 minutos
Andrés Gómez em lance com Bidon em Corinthians x Vasco

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta vencedor em Vasco x Corinthians no Brasileirão

Há 11 horas
Botafogo Internacional

Fora de Campo

Inteligência artificial projeta resultado em Internacional x Botafogo

Há 12 horas
Ronaldo, Apelidado de R10, Em Partida do Internacional.

Fora de Campo

Clube da Itália anuncia volta de Ronaldinho aos gramados: 'O retorno é real'

Há 21 horas
Jogadores do Flamengo consolam companheiro caído após eliminação na Libertadores

Palmeiras

Palmeiras revive provocação do vento para cutucar Flamengo; entenda

Há 1 dia
Deyverson no banco, sorrindo, durante Palmeiras x LDU na Libertadores

Fora de Campo

Deyverson comemora eliminação do Flamengo com camisa de Andreas Pereira

Há 1 dia
Mais LANCE!
Matheus Henrique, do Cruzeiro com Patrick do Remo atrás

Inteligência artificial crava placar em Cruzeiro x Remo no Brasileirão

Jogadores do Flamengo na eliminação para o Estudiantes

Renato Maurício Prado detona eliminação do Flamengo: 'Vexame histórico'

Rayan em ação durante partida do Bournemouth pelo Conference League

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'É claro'

Filipe Luís Monaco em campo, vestindo preto, em estádio

Filipe Luís vira assunto na Europa após vitória do Monaco: 'Não precisa'

Rossi em ação durante Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores

Rossi vira assunto após eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Chega'

Jorginho, do Flamengo, lamentando contra o Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Pênalti de Jorginho em Flamengo x Estudiantes repercute: 'Eu sabia'

Goleiro Muslera, em uniforme amarelo, em partida contra o Flamengo.

Atuação de Muslera contra o Flamengo na Libertadores viraliza: 'Inacreditável'

Lucas Paquetá perdeu pênalti na semifinal da Libertadores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Lucas Paquetá vira assunto após eliminação do Flamengo: 'Não existe'

Leonardo Jardim na beira do campo em Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após eliminação

Jogador do Flamengo em drible, cercado por atletas do Estudiantes durante a partida.

Atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes viraliza: 'Se recusa'

Carrascal Arrascaeta cabisbaixo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Lucas Paqueta em dividida durante flamengo x Estudiantes

Áudio da transmissão de Flamengo x Estudiantes repercute: 'Várzea'

Carrascal, do Flamengo, disputa a bola com jogador do Estudiantes em Flamengo x EstudianteFlamengo x Estudiantess.

Lance de Carrascal em Flamengo x Estudiantes gera revolta: 'Não dá'

Gustavo Tejera no apito

Quem é o juiz de Flamengo x Estudiantes? Árbitro já apitou jogo do Rubro-Negro