Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após empate

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Mirassol neste sábado (24), no Maião, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer Vasco e Vitória nas duas rodadas anteriores, o Tricolor não conseguiu manter a sequência positiva e somou apenas um ponto fora de casa.

Com o resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior chegou aos 43 pontos e permaneceu na nona colocação da tabela. O Mirassol, por sua vez, alcançou os 37 pontos, manteve-se em 14º lugar e segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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Como foi o jogo entre Mirassol e São Paulo?

O Mirassol começou melhor e abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Reinaldo, Neto Moura cabeceou em direção ao gol, e a bola entrou depois de tocar no goleiro Rafael, que acabou marcando contra.

A equipe da casa seguiu criando oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem, mas parou em boas defesas do goleiro são-paulino. Apesar das dificuldades na etapa inicial, o Tricolor aproveitou uma das primeiras chances que teve para igualar o marcador. Aos 38 minutos, Bobadilla fez um passe rasteiro, e Pedro Lima apareceu para completar a jogada e mandar a bola para as redes, deixando tudo igual antes do intervalo.

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No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol da vitória, mas encontraram dificuldades para transformar as oportunidades em vantagem no placar.

A melhor chance do São Paulo aconteceu aos 16 minutos, quando Lucas Moura acertou a trave. O Mirassol também tentou voltar à frente, mas o empate persistiu até o apito final.

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Próximos jogos

O Mirassol volta a campo na próxima sexta-feira (30), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo terá pela frente o Bahia, na quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em busca de uma nova vitória para retomar o embalo na competição.