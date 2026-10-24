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Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão

Alvinegros criticaram o treinador após o revés por 3 a 0 para o Internacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 18:31
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Tite, técnico do Botafogo, em área técnica, com camisa cinza e jaqueta preta, diante de arquibancadas vermelhas.
Tite, técnico do Botafogo na beira do campo do Beira Rio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

A derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou uma onda de críticas dos torcedores nas redes sociais. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Tite, que soma apenas uma vitória desde que assumiu o comando da equipe, em setembro.

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Além do desempenho do time, as escolhas do treinador e a falta de evolução coletiva foram alvos de reclamações. Do outro lado, o Internacional, que luta contra o rebaixamento, conquistou três pontos importantes e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento.

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Nas redes sociais, torcedores alvinegros demonstraram insatisfação com a atuação da equipe e questionaram o trabalho desenvolvido pelo treinador. Um dos comentários apontou falta de organização tática e dificuldades físicas do elenco. Veja a repercussão:

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