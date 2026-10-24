Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão
Alvinegros criticaram o treinador após o revés por 3 a 0 para o Internacional
A derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou uma onda de críticas dos torcedores nas redes sociais. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Tite, que soma apenas uma vitória desde que assumiu o comando da equipe, em setembro.
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Além do desempenho do time, as escolhas do treinador e a falta de evolução coletiva foram alvos de reclamações. Do outro lado, o Internacional, que luta contra o rebaixamento, conquistou três pontos importantes e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento.
Nas redes sociais, torcedores alvinegros demonstraram insatisfação com a atuação da equipe e questionaram o trabalho desenvolvido pelo treinador. Um dos comentários apontou falta de organização tática e dificuldades físicas do elenco. Veja a repercussão:
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