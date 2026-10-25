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João Pedro vira assunto na Europa após derrota do Chelsea: 'Não há'

Atacante brasileiro ficou fora do clássico por lesão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 07:10
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João Pedro - Chelsea
João Pedro não jogou o clássico do Chelsea contra o Spurs (Foto: Justin Tallis/AFP)

A derrota do Chelsea por 2 a 0 para o Tottenham, neste sábado (24), em Stamford Bridge, pela oitava rodada da Premier League, fez torcedores dos Blues lamentarem a ausência de João Pedro. Fora do clássico londrino por causa de uma lesão, o atacante brasileiro foi lembrado nas redes sociais em meio às críticas ao desempenho ofensivo da equipe comandada por Xabi Alonso.

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Sem o camisa brasileiro, o Chelsea encontrou dificuldades para transformar as oportunidades em gols e acabou superado pelo rival. Nas redes sociais, torcedores apontaram a falta que João Pedro fez no setor ofensivo e questionaram as alternativas utilizadas pelo treinador para montar a equipe.

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Veja a repercussão:

Tradução: Sem João Pedro, não melhoram o ataque dos Spurs. E os Spurs já são muito ruins no ataque.

Tradução: Ainda assim, perderíamos. Welbeck não é particularmente rápido. É Joao Pedro ou nada, porque realmente não há nenhum reserva.

Tradução: Temos o Emegha, que supostamente é o reserva do João Pedro, mas sempre se machuca antes da partida e fica fora até ele voltar e ser hora de jogar de novo, e ele se machuca outra vez. Não joga, mas sofre os piores machucados e isso está nos custando jogos.

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Tradução: Não é isso que eu disse, preparar para um jogo e um plano de jogo é a mesma coisa e não ter o João Pedro de volta realmente nos prejudicou porque o Rodgers estava completamente ausente durante todo o jogo.

Tradução: Se o João Pedro não jogar, a gente não marca

Messias uma ova, cansei por essa semana

Tradução: O United é ainda pior que o Tottenham, mas esse não é o ponto, é o que o Xavi fez de errado hoje e ele obviamente vai tomar notas, você acha que ele vai simplesmente escalar os mesmos jogadores? Além disso, sentimos muito a falta do Joao Pedro hoje

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Os números apresentados no levantamento sobre o desempenho do Chelsea com e sem João Pedro ajudam a dimensionar a importância do atacante para a equipe. Com o brasileiro em campo, os Blues somaram quatro vitórias e marcaram 17 gols em seis partidas. Sem ele, o time perdeu os dois jogos disputados e não conseguiu balançar as redes.

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Com a derrota, o Chelsea permaneceu momentaneamente na quarta colocação da Premier League, com 13 pontos. Já o Tottenham chegou aos nove pontos e subiu para a 12ª posição.

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