AO VIVO: Siga Vasco x Corinthians pelo Brasileirão

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Equipes se enfrentam em São Januário
Neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), Vasco e Corinthians se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece em São Januário, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
⏰LANCE A LANCE - Vasco x Corinthians
*EM ATUALIZAÇÃO
PRÉ-JOGO
- Problemas no sistema de iluminação em São Januário!
- Corinthians escalado!
- O Cruz-Maltino está em casa!
- Partida marcada para as 18h30 (de Brasília)
➡️ Em busca de revanche, Vasco enfrenta Corinthians para melhorar retrospecto contra rival
Como chegam Vasco e Corinthians?
O Cruz-Maltino, 15º colocado na tabela, com 35 pontos, vem de derrotas para São Paulo e Boca Juniors, que culminaram na amarga eliminação na Copa Sul-Americana. Para a partida, o Vasco contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que desfalcaram a equipe no duelo contra o clube argentino.
Já o Corinthians vive uma situação ainda mais delicada. Na 16ª colocação, com 33 pontos, o Timão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer. A equipe paulista atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com sete derrotas no período. Com a documentação regularizada, o técnico holandês Clarence Seedorf fará sua estreia oficial no comando do Corinthians. Para o confronto, ele não poderá contar com o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Memphis Depay, ambos lesionados.
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