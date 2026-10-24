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AO VIVO: Siga Vasco x Corinthians pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em São Januário

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 16:50
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasileirão em São Januário: Vasco da Gama x Corinthians, estádio lotado
São Januário pronto para Vasco x Corinhtians pelo Brasileirão (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), Vasco e Corinthians se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece em São Januário, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

⏰LANCE A LANCE - Vasco x Corinthians

*EM ATUALIZAÇÃO

PRÉ-JOGO

  • Problemas no sistema de iluminação em São Januário!
  • Corinthians escalado!
  • O Cruz-Maltino está em casa!
  • Partida marcada para as 18h30 (de Brasília)

➡️ Em busca de revanche, Vasco enfrenta Corinthians para melhorar retrospecto contra rival

Como chegam Vasco e Corinthians?

O Cruz-Maltino, 15º colocado na tabela, com 35 pontos, vem de derrotas para São Paulo e Boca Juniors, que culminaram na amarga eliminação na Copa Sul-Americana. Para a partida, o Vasco contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que desfalcaram a equipe no duelo contra o clube argentino.

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Já o Corinthians vive uma situação ainda mais delicada. Na 16ª colocação, com 33 pontos, o Timão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer. A equipe paulista atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com sete derrotas no período. Com a documentação regularizada, o técnico holandês Clarence Seedorf fará sua estreia oficial no comando do Corinthians. Para o confronto, ele não poderá contar com o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Memphis Depay, ambos lesionados.

Yuri Alberto comemora o gol do Corinthians no empate com o Vitoria (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Yuri Alberto comemora o gol do Corinthians no empate com o Vitoria (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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