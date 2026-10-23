A eliminação do Flamengo na Libertadores gerou fortes críticas de Renato Maurício Prado. Após a derrota para o Estudiantes nos pênaltis, nesta quinta-feira (22), no Maracanã, o jornalista detonou a atuação rubro-negra e classificou o resultado como um "vexame histórico".

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após eliminação

Em publicação nas redes sociais, Renato destacou a incapacidade do time carioca de aproveitar a vantagem numérica durante praticamente todo o segundo tempo. O Flamengo ficou com um jogador a mais após a expulsão de um atleta do Estudiantes, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Veja:

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.