Domingo de eleição presidencial no Brasil se tornou sinônimo de domingo de vitória de Max Verstappen. E a coincidência pode voltar a acontecer em 2026: o segundo turno das eleições será disputado no mesmo dia do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. Enquanto os brasileiros aguardam os resultados das urnas entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os fãs de Fórmula 1 acompanharão a disputa pela vitória no Circuito das Américas a partir das 17h (de Brasília).

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Essa será a terceira vez, nas últimas duas eleições presidenciais do Brasil, que as decisões dividem o mesmo domingo. Em 2018, o GP do México aconteceu em 28 de outubro, data do segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Na pista, quem levou a melhor foi Verstappen. O holandês venceu a corrida de ponta a ponta, enquanto Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil.

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Quatro anos depois, a história se repetiu – pelo menos em parte. O GP do México de 2022 foi disputado em 30 de outubro, novamente no mesmo dia do segundo turno presidencial. Verstappen voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez à frente de Lewis Hamilton e Sergio Pérez. No Brasil, Lula derrotou Jair Bolsonaro e foi eleito presidente pela terceira vez.

E agora, Austin?

A coincidência chega a 2026 em um cenário diferente, mas com a mesma combinação: eleição presidencial e Fórmula 1 no mesmo domingo. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro, data em que também receberá a corrida em Austin.

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Desta vez, Verstappen terá pela frente mais uma disputa na pista, enquanto o Brasil acompanhará uma nova disputa entre PT e PL. Desta vez, a eleição será entre Lula e Flávio Bolsonaro, filho de Jair. Se depender apenas do retrospecto recente, independentemente do resultado nas urnas, uma vitória de Max parece muito bem encaminhada.

Em 2018, deu Bolsonaro. Em 2022, deu Lula. Para Verstappen, tanto faz. O holandês só precisa repetir a parte que lhe cabe nessa história.

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