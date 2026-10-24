Veja gols em Vasco x Corinthians: Marino Hinestroza vira a partida no fim
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Vasco e Corinthians estão se enfrentando neste sábado (24), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.
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Aos 34 minutos da primeira etapa, é gol de Puma Rodríguez. Cuiabano cruza da esquerda, Hugo Souza não consegue encaixar, Gustavo Henrique tenta um corte, mas a bola encontra Puma, que finaliza livre na grande área e abre o placar para o Vasco em São Januário.
Veja o gol:
Aos 4 minutos da segunda etapa, Gustavo Henrique recebe lançamento de Bidon na área e, sozinho, desvia para o gol.
Veja o gol de empate:
Aos 11 minutos da segunda etapa, Angileri arrisca um chute de longe, a bola explode em Bidu e engana totalmente Léo Jardim, indo direto para o gol.
Veja o gol da virada:
Aos 42 minutos da segunda etapa, Lucas Piton arranca na esquerda, cruza para a área, a bola é rebatida por Allan e sobra nos pés do colombiano, que chega batendo, em um chutaço firme, rasteiro, sem chance para Hugo Souza.
Veja o gol:
Aos 44 minutos da segunda etapa, o Vasco arranca um contra-ataque em velocidade, o colombiano carrega, toca para David, recebe de volta e bate para o gol! Virada incrível do Vasco com dois de Marino.
Veja o gol:
Como chegam Vasco x Corinthians?
O Cruz-Maltino, 15º colocado na tabela, com 35 pontos, vem de derrotas para São Paulo e Boca Juniors, que culminaram na amarga eliminação na Copa Sul-Americana. Para a partida, o Vasco contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que desfalcaram a equipe no duelo contra o clube argentino.
Já o Corinthians vive uma situação ainda mais delicada. Na 16ª colocação, com 33 pontos, o Timão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer. A equipe paulista atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com sete derrotas no período. Com a documentação regularizada, o técnico holandês Clarence Seedorf fará sua estreia oficial no comando do Corinthians. Para o confronto, ele não poderá contar com o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Memphis Depay, ambos lesionados.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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