Deyverson usou as redes sociais para celebrar a eliminação do Flamengo para o Estudiantes nos pênaltis na semifinal da Libertadores, no Maracanã. O atacante vestiu uma camisa do Palmeiras com o nome de Andreas Pereira, relembrando o erro decisivo da final de 2021, e parabenizou o lateral Eros Mancuso pela classificação do time argentino à decisão contra o próprio Verdão.

Naquela decisão, disputada em Montevidéu, Andreas Pereira ainda defendia o Flamengo quando perdeu a bola para Deyverson durante a prorrogação. O atacante aproveitou a falha, marcou o gol da vitória por 2 a 1 e garantiu o título continental ao Palmeiras.

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A publicação foi interpretada como uma provocação ao Flamengo, especialmente pelo histórico do jogador com a equipe. Depois, o jogador publicou: "Não vou zoar ninguém, eu também fui eliminado! Mas que seja uma grande final".

Em sequência, o atacante parabenizou o ex-clube: "Parabéns ao Palmeiras pela classificação à final da Libertadores! Estaremos na torcida por vocês em mais uma grande decisão. Que venha mais um título".

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Deyverson também gravou um vídeo para parabenizar Eros Mancuso, lateral do Estudiantes, pela classificação diante do Flamengo.

— Muito bem, meus amigos argentinos. Mancuso, fico feliz por você, irmão. Enfrentaram uma grande equipe. O Flamengo era muito favorito, mas o futebol se joga dentro das quatro linhas — declarou Deyverson.

O Flamengo se despediu da Libertadores após empatar sem gols com o Estudiantes no Maracanã e perder por 3 a 2 nos pênaltis. Muslera foi o destaque da classificação argentina ao defender três cobranças. Deyverson, que atualmente defende a LDU, também acabou eliminado da competição nesta temporada. O clube equatoriano caiu diante do Palmeiras nas quartas de final.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.