Deyverson comemora eliminação do Flamengo com camisa de Andreas Pereira
Atacante da LDU foi eliminado pelo Palmeiras nesta edição da Libertadores
Deyverson usou as redes sociais para celebrar a eliminação do Flamengo para o Estudiantes nos pênaltis na semifinal da Libertadores, no Maracanã. O atacante vestiu uma camisa do Palmeiras com o nome de Andreas Pereira, relembrando o erro decisivo da final de 2021, e parabenizou o lateral Eros Mancuso pela classificação do time argentino à decisão contra o próprio Verdão.
Naquela decisão, disputada em Montevidéu, Andreas Pereira ainda defendia o Flamengo quando perdeu a bola para Deyverson durante a prorrogação. O atacante aproveitou a falha, marcou o gol da vitória por 2 a 1 e garantiu o título continental ao Palmeiras.
A publicação foi interpretada como uma provocação ao Flamengo, especialmente pelo histórico do jogador com a equipe. Depois, o jogador publicou: "Não vou zoar ninguém, eu também fui eliminado! Mas que seja uma grande final".
Em sequência, o atacante parabenizou o ex-clube: "Parabéns ao Palmeiras pela classificação à final da Libertadores! Estaremos na torcida por vocês em mais uma grande decisão. Que venha mais um título".
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Deyverson também gravou um vídeo para parabenizar Eros Mancuso, lateral do Estudiantes, pela classificação diante do Flamengo.
— Muito bem, meus amigos argentinos. Mancuso, fico feliz por você, irmão. Enfrentaram uma grande equipe. O Flamengo era muito favorito, mas o futebol se joga dentro das quatro linhas — declarou Deyverson.
O Flamengo se despediu da Libertadores após empatar sem gols com o Estudiantes no Maracanã e perder por 3 a 2 nos pênaltis. Muslera foi o destaque da classificação argentina ao defender três cobranças. Deyverson, que atualmente defende a LDU, também acabou eliminado da competição nesta temporada. O clube equatoriano caiu diante do Palmeiras nas quartas de final.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar em Cruzeiro x Remo no BrasileirãoHá 1 hora
Fora de Campo
Renato Maurício Prado detona eliminação do Flamengo: 'Vexame histórico'Há 1 hora
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'É claro'Há 2 horas
Fora de Campo
Filipe Luís vira assunto na Europa após vitória do Monaco: 'Não precisa'Há 3 horas
Fora de Campo
Rossi vira assunto após eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Chega'Há 4 horas
Fora de Campo
Pênalti de Jorginho em Flamengo x Estudiantes repercute: 'Eu sabia'Há 8 horas
Mais LANCE!