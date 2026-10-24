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Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após derrota de virada

Vasco vence o Corinthians por 3 a 2, em São Januário

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 20:37
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Seedorf em Vasco e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Seedorf em Vasco e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

O Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, de virada, neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair na frente e chegar a virar o placar, o Timão sofreu a reação dos donos da casa nos minutos finais e ampliou a sequência negativa para 11 partidas sem vencer. Nas redes sociais, torcedores alvinegros criticaram as decisões de Seedorf e atribuíram ao treinador a responsabilidade pelo resultado.

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A atuação do Corinthians e, principalmente, as mudanças promovidas por Seedorf durante a partida foram alvos de reclamações dos torcedores. Parte da Fiel questionou a postura mais defensiva da equipe e acusou o treinador de recuar o time quando poderia buscar um resultado melhor em São Januário.

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Veja a repercussão:

Como foi Vasco x Corinthians?

O Corinthians marcou com Gustavo Henrique e Matheus Bidu, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante do Vasco. O colombiano Marino Hinestroza balançou as redes duas vezes, enquanto Puma Rodríguez também marcou para garantir a vitória cruz-maltina por 3 a 2.

Com o resultado, o Timão chegou a 11 jogos consecutivos sem vencer e viu a situação na luta contra o rebaixamento ficar ainda mais preocupante. A vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Botafogo, também neste sábado, aumentou a pressão sobre a equipe paulista na reta final do Brasileirão.

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