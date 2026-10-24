Neymar se pronuncia após expulsão e confusão: 'Vou pegar o Nestor'

Neymar se pronunciou após ser expulso no intervalo do confronto entre Santos e Bahia, neste sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gravado por um influenciador na saída de campo, o camisa 10 reconheceu que errou ao jogar a bola contra Rodrigo Nestor, mas criticou a atitude do meio-campista do Bahia.

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O desentendimento começou aos 31 minutos do primeiro tempo, após uma falta de ataque cometida por Nestor. Irritado com o lance, Neymar jogou a bola contra o peito do adversário e recebeu cartão amarelo. Na saída para o intervalo, o jogador do Bahia afirmou que o santista havia sido desrespeitoso durante a discussão.

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Na gravação feita após a expulsão, Neymar deu sua versão do episódio e admitiu que errou ao atingir o adversário com a bola. O atacante, porém, contestou a reação de Nestor e disse que tentou conversar com o meio-campista.

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— Eu estava ali no meio do campo, brincando, dando risada, um dando risada do outro. Aí eu fui falar com o Nestor, p*****, tipo assim, eu errei mesmo. Eu tinha colocado a mão na boca, mas eu não fui falar. Eu nem tinha falado nada e ele já levantou a mão — declarou.

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Na sequência, Neymar criticou o jogador do Bahia e fez uma afirmação que repercutiu nas redes sociais.

— É a maior safadeza do futebol. Mas eu vou pegar o Nestor — disse o camisa 10.

Neymar é expulso pela Lei Vini Jr. em Santos x Bahia (Foto: Reprodução/sportv)

Entenda a expulsão de Neymar

A confusão começou ainda no primeiro tempo, após uma falta cometida por um jogador do Bahia. Neymar se irritou com Rodrigo Nestor, jogou a bola na direção do adversário e recebeu cartão amarelo. Na sequência, os dois voltaram a discutir, e o meia do Bahia afirmou que o camisa 10 do Santos foi desrespeitoso durante a conversa.

No intervalo, Neymar tentou falar novamente com Nestor, mas a discussão ganhou novos contornos. Com a mão na boca enquanto falava com o adversário, o atacante chamou a atenção da arbitragem. Após a revisão do VAR, o árbitro decidiu expulsar o jogador do Santos, que ainda tentou se aproximar de Nestor antes de ser contido por integrantes da comissão técnica do Bahia.

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