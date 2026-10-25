Ingleses reagem à atuação de Gabriel Magalhães após vitória do Arsenal: 'Não tem'
Zagueiro brasileiro marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Everton
O Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (24), no Emirates Stadium, pela oitava rodada da Premier League. Autor de um dos gols da partida, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães recebeu elogios de torcedores nas redes sociais, que destacaram sua importância para a equipe comandada por Mikel Arteta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com o resultado, os Gunners chegaram aos 21 pontos e igualaram a pontuação do Manchester City na liderança do Campeonato Inglês. A equipe londrina, porém, permanece na segunda colocação por ter saldo de gols inferior ao dos Citizens.
Além de balançar as redes, Gabriel foi destacado pela participação defensiva durante a partida. O brasileiro completou 200 jogos pela Premier League e chamou a atenção dos torcedores, que ressaltaram sua qualidade e importância para o sistema defensivo do Arsenal.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja a repercussão:
Tradução: Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro central do mundo.
Tradução: Gabriel Magalhães celebrou sua 200ª partida na Premier League pelo Arsenal ajudando os Gunners a vencerem um Everton teimoso por 2–0. QUE MODO DE CELEBRAR! O MURO que não só defende, mas também avança para marcar quando mais precisamos dele! 21 gols como zagueiro. Uma ameaça em ambas as áreas. Um rei na pequena área. O REI DO BRASIL! Grande Gabi, continue infernizando eles. Continue defendendo nossa fortaleza, continue intimidando atacantes e continue transformando escanteios em pesadelos para nossos rivais. 200 partidas. 21 gols. Um MURO absoluto. NÓS TE AMAMOS, GABRIEL!
Tradução: Um dos melhores zagueiros que o Arsenal JÁ teve. Gabriel Magalhães.
Tradução: Gabriel Magalhães e Konsa, mais uma vez, contribuindo tanto na defesa quanto no ataque. Que jogador! Defensores que conseguem marcar gols não têm preço.
Tradução: A antecipação de Gabriel Magalhães foi top top. Ele sabia que Barry atiraria imediatamente ao se virar e Gabriel fez questão de esticar o pé para bloquear.
Tradução: Jogar para, digamos, o time mais odiado do planeta significa que Gabriel Magalhães não recebe o crédito que merece. Facilmente entre os 3 melhores defensores do mundo. Meu defensor. Meu monstro. BIG GABI!
Próximo compromisso do Arsenal
O Arsenal volta a campo na terça-feira (27), quando enfrenta o Fleetwood Town, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Na sequência, os Gunners encaram o Liverpool, no dia 1º de novembro, pela Premier League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Santos
Neymar se pronuncia após expulsão e confusão: 'Vou pegar o Nestor'Há 5 horas
Fora de Campo
Atitude de Neymar em Santos x Bahia gera revolta: 'Fez de próposito'Há 6 horas
Fora de Campo
PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Santos x BahiaHá 6 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após derrota de viradaHá 7 horas
Fora de Campo
Lance de Ramón Sosa em Palmeiras x Bragantino gera revolta: 'Óbvio'Há 9 horas
Fora de Campo
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após empateHá 9 horas
Mais LANCE!