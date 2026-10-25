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Ingleses reagem à atuação de Gabriel Magalhães após vitória do Arsenal: 'Não tem'

Zagueiro brasileiro marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Everton

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:30
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Gabriel Magalhães, do Arsenal aplaude partida entre Arsenal e Everton sob chuva
Gabriel Magalhães durante vitória do Arsenal (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

O Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (24), no Emirates Stadium, pela oitava rodada da Premier League. Autor de um dos gols da partida, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães recebeu elogios de torcedores nas redes sociais, que destacaram sua importância para a equipe comandada por Mikel Arteta.

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Com o resultado, os Gunners chegaram aos 21 pontos e igualaram a pontuação do Manchester City na liderança do Campeonato Inglês. A equipe londrina, porém, permanece na segunda colocação por ter saldo de gols inferior ao dos Citizens.

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Além de balançar as redes, Gabriel foi destacado pela participação defensiva durante a partida. O brasileiro completou 200 jogos pela Premier League e chamou a atenção dos torcedores, que ressaltaram sua qualidade e importância para o sistema defensivo do Arsenal.

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Veja a repercussão:

Tradução: Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro central do mundo.

Tradução: Gabriel Magalhães celebrou sua 200ª partida na Premier League pelo Arsenal ajudando os Gunners a vencerem um Everton teimoso por 2–0. QUE MODO DE CELEBRAR! O MURO que não só defende, mas também avança para marcar quando mais precisamos dele! 21 gols como zagueiro. Uma ameaça em ambas as áreas. Um rei na pequena área. O REI DO BRASIL! Grande Gabi, continue infernizando eles. Continue defendendo nossa fortaleza, continue intimidando atacantes e continue transformando escanteios em pesadelos para nossos rivais. 200 partidas. 21 gols. Um MURO absoluto. NÓS TE AMAMOS, GABRIEL!

Tradução: Um dos melhores zagueiros que o Arsenal JÁ teve. Gabriel Magalhães.

Tradução: Gabriel Magalhães e Konsa, mais uma vez, contribuindo tanto na defesa quanto no ataque. Que jogador! Defensores que conseguem marcar gols não têm preço.

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Tradução: A antecipação de Gabriel Magalhães foi top top. Ele sabia que Barry atiraria imediatamente ao se virar e Gabriel fez questão de esticar o pé para bloquear.

Tradução: Jogar para, digamos, o time mais odiado do planeta significa que Gabriel Magalhães não recebe o crédito que merece. Facilmente entre os 3 melhores defensores do mundo. Meu defensor. Meu monstro. BIG GABI!

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Próximo compromisso do Arsenal

O Arsenal volta a campo na terça-feira (27), quando enfrenta o Fleetwood Town, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Na sequência, os Gunners encaram o Liverpool, no dia 1º de novembro, pela Premier League.

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