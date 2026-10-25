Leitura labial revela polêmica entre Neymar e Nestor; veja vídeo
Camisa 10 recebeu cartão vermelho após discussão com Nestor
Um vídeo publicado pelo influenciador Velloso, especialista em leitura labial, trouxe uma possível transcrição das falas de Neymar e Rodrigo Nestor durante a confusão entre Santos e Bahia, neste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O conteúdo aponta ofensas e provocações trocadas pelos jogadores durante o desentendimento.
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A discussão começou ainda no primeiro tempo e ganhou novos capítulos na volta do intervalo. Neymar foi expulso após levar a mão à boca durante a conversa com o meio-campista do Bahia. O árbitro Sávio Pereira Sampaio interpretou o gesto como uma tentativa de esconder o que estava sendo dito e aplicou o protocolo conhecido como "Lei Vini Jr.", conforme relatado sobre o episódio.
Na leitura labial divulgada por Velloso, Neymar teria dirigido ofensas a Nestor durante a discussão. O especialista também atribuiu aos jogadores falas relacionadas à decisão da arbitragem e à expulsão do atacante santista.
Veja o vídeo:
O desentendimento começou na etapa inicial, após uma falta cometida por Nestor em Neymar. Na sequência, o atacante lançou a bola contra o peito do jogador do Bahia e mandou que ele se levantasse, aumentando a tensão entre os dois.
Na volta do intervalo, os atletas voltaram a discutir. Neymar levou a mão à boca durante a conversa, gesto que motivou a intervenção da arbitragem e resultou na expulsão do camisa 10.
Após o episódio, os dois jogadores deram versões sobre o ocorrido. Nestor afirmou ter sido desrespeitado, inclusive em relação à camisa do Bahia. Neymar, por sua vez, criticou a atitude do adversário e classificou o episódio como uma "safadeza".
Santos e Bahia empatam pelo Brasileirão
Dentro de campo, Santos e Bahia empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bahia chegou aos 50 pontos e permaneceu na sétima colocação, enquanto o Santos alcançou 46 pontos e ocupava o oitavo lugar.
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