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Leitura labial revela polêmica entre Neymar e Nestor; veja vídeo

Camisa 10 recebeu cartão vermelho após discussão com Nestor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 15:18
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Neymar e Nestor em ação durante Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro
Neymar e Nestor em ação durante Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Um vídeo publicado pelo influenciador Velloso, especialista em leitura labial, trouxe uma possível transcrição das falas de Neymar e Rodrigo Nestor durante a confusão entre Santos e Bahia, neste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O conteúdo aponta ofensas e provocações trocadas pelos jogadores durante o desentendimento.

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A discussão começou ainda no primeiro tempo e ganhou novos capítulos na volta do intervalo. Neymar foi expulso após levar a mão à boca durante a conversa com o meio-campista do Bahia. O árbitro Sávio Pereira Sampaio interpretou o gesto como uma tentativa de esconder o que estava sendo dito e aplicou o protocolo conhecido como "Lei Vini Jr.", conforme relatado sobre o episódio.

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Na leitura labial divulgada por Velloso, Neymar teria dirigido ofensas a Nestor durante a discussão. O especialista também atribuiu aos jogadores falas relacionadas à decisão da arbitragem e à expulsão do atacante santista.

Veja o vídeo:

O desentendimento começou na etapa inicial, após uma falta cometida por Nestor em Neymar. Na sequência, o atacante lançou a bola contra o peito do jogador do Bahia e mandou que ele se levantasse, aumentando a tensão entre os dois.

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Na volta do intervalo, os atletas voltaram a discutir. Neymar levou a mão à boca durante a conversa, gesto que motivou a intervenção da arbitragem e resultou na expulsão do camisa 10.

Após o episódio, os dois jogadores deram versões sobre o ocorrido. Nestor afirmou ter sido desrespeitado, inclusive em relação à camisa do Bahia. Neymar, por sua vez, criticou a atitude do adversário e classificou o episódio como uma "safadeza".

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Santos e Bahia empatam pelo Brasileirão

Dentro de campo, Santos e Bahia empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bahia chegou aos 50 pontos e permaneceu na sétima colocação, enquanto o Santos alcançou 46 pontos e ocupava o oitavo lugar.

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