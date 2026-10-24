Inteligência artificial projeta resultado em Internacional x Botafogo
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão
O Internacional recebe o Botafogo no Beira-Rio neste sábado (24), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe gaúcha busca uma vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento, onde ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, enquanto o Alvinegro tenta se consolidar na zona de classificação para a Sul-Americana, figurando em 11º lugar, com 39 pontos.
Veja a projeção da IA:
Na 32ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, o Internacional deve exercer forte pressão inicial, empurrado por sua torcida, buscando tomar a iniciativa do jogo para furar a defesa adversária. O Botafogo, por sua vez, apostará na organização tática e na velocidade dos seus pontas para explorar os espaços deixados pelos donos da casa em transições rápidas. No entanto, a necessidade urgente de resultado do Colorado e o momento oscilante de ambos os lados tendem a direcionar o confronto para um empate disputado por 1 a 1.
Como chegam as equipes?
O duelo marca dois objetivos iguais na luta contra o rebaixamento, mas com o Glorioso chegando em momento melhor após bater a Chapecoense por 2 a 0 e perto do "número mágico". Um triunfo fora de casa sobre o Colorado deixará o Alvinegro com 42 pontos, em situação favorável na reta final para chegar aos sonhados 45 e garantir a permanência na elite.
Técnico da equipe carioca, Tite deve manter a base dos últimos jogos, que mostrou evolução. A tendência é que Tiquinho Soares, titular diante da Chape, siga no comando de ataque no lugar de Arthur Cabral.
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O Inter, por sua vez, vai a campo pressionado. A equipe vem de derrota para o Mirassol, também por 2 a 0, e abre a zona de rebaixamento do Brasileirão na 17ª colocação. O Beira-Rio deve estar lotado para empurrar a equipe gaúcha em mais uma decisão nos pontos corridos.
Eduardo Baptista, por outro lado, perdeu o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho, todos suspensos. Anthoni, Maripán e Alan Patrick foram liberados e ficam à disposição.
✅ FICHA TÉCNICA
Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Baptista)
Anthoni; Bruno Gomes, Maripán e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Matheus Bahia; Bernabei e Alerrandro.
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Montoro e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
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