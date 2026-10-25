Atuação de Estevão vira assunto no exterior após derrota: 'Não pode'

A derrota do Chelsea por 2 a 0 para o Tottenham, neste sábado (24), em Stamford Bridge, pela oitava rodada da Premier League, gerou críticas entre os torcedores dos Blues. Além do resultado negativo no clássico londrino, a ausência de Estêvão entre os titulares virou assunto nas redes sociais, com internautas questionando as escolhas do técnico Xabi Alonso.

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Apesar das oportunidades criadas pelas duas equipes, o primeiro tempo terminou sem gols. Estêvão entrou na etapa complementar e quase colocou o Chelsea em vantagem. Após tabelar com Cole Palmer, o brasileiro ficou cara a cara com o goleiro adversário e finalizou cruzado, mas acertou a rede pelo lado de fora.

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O lance, porém, não foi suficiente para evitar a derrota dos Blues. Na sequência, o Tottenham abriu o placar em uma falha bizarra do goleiro Penders e ampliou com Mathys Tel, enquanto Cole Palmer acabou expulso. Mesmo com a participação de Estêvão no segundo tempo, a atuação do brasileiro e sua ausência entre os titulares estiveram entre os assuntos comentados pelos torcedores nas redes sociais.

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Veja a repercussão:

Tradução: Estevão não tem nada a provar para mim depois de termos visto o quão bom ele pode ser sob Maresca antes das lesões e o quão bem ele se sai pela seleção brasileira, a simples verdade é que Alonso montando o time como o Burnley em seu auge não tem ajudado.

Tradução: Espero que Alonso aprenda hoje, quero dizer, por que ele odeia tanto o Estevao? aquele cara teria sido nosso coringa pro jogo de hoje já que o JP não tá por perto e também aquela formação dele é uma porcaria 3 caras na linha de defesa não funciona pra gente até ele perceber isso.. aí a gente ganha

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Tradução: Precisamos de Lavia o tempo todo ao lado de Caicedo, é por isso que pagamos tanto por ele e ele rejeitou o Liverpool por nós. Precisamos dele, assim que ele estiver em forma, ele joga, não me importo de quem for escalado no banco, mas que treinador bom colocaria Lavia em forma no banco por causa do Henderson (sem ofensas). Ele escalaria Estevao no banco, como? Xabi é ruim

Tradução: A derrota recai inteiramente sobre Alonso. Escolher Quenda em vez de Estevao e mantê-lo em campo quando ele não teve impacto algum. Senti pena do garoto. Não jogar com um centroavante e depois trazer Wellbeck com apenas 5 minutos restando, ridículo. Ele deveria ter sabido o que esta noite significava para os torcedores. Ruim em todos os aspectos.

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Tradução: Não consigo ter fé no que vi hoje. Superados pelo Tottenham em casa, sem coragem, sem convicção, nenhum deles queria isso. O que Estêvão tem que fazer para ganhar um jogo? Como Colwill está na escalação inicial, sem número 9, então ele coloca Welbeck em campo sem tempo sobrando. Você não pode vencer uma partida jogando na própria metade do campo.

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