Leilão de Ronaldo tem Neymar, Haaland e lances de R$ 400 mil
Terceira edição do evento beneficente do Fenômeno reúne 20 experiências de luxo
Idealizado por Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, o Leilão Galácticos chegou à terceira edição na noite desta terça-feira (24), no Clube Monte Líbano, em São Paulo (SP), com lotes negociados por até R$ 470 mil e a presença de diversos famosos. O catálogo reuniu 20 experiências exclusivas que misturam futebol, automobilismo, tênis e artigos de luxo — entre eles, um encontro pessoal com o atacante norueguês Erling Haaland, uma visita ao treino do Santos ao lado de Neymar Jr., uma camisa histórica do tetracampeonato mundial de 1994 e uma raquete autografada pelo tenista João Fonseca. As informações foram divulgadas inicialmente pela "ESPN".
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A gala beneficente teve como propósito captar recursos integrais para a Fundação Fenômenos — instituição sem fins lucrativos fundada pelo ex-camisa 9 da Seleção Brasileira em 2010, dedicada a reduzir desigualdades e fomentar a inclusão social por meio do esporte e da educação em todo o país.
Entre os destaques, o influenciador e empresário Lucas Tylty desembolsou R$ 800 mil em duas experiências distintas: ele pagou R$ 400 mil pelo encontro presencial com o centroavante norueguês Erling Haaland — acompanhado de uma camisa autografada — e arrematou pelo mesmo valor uma partida de pôquer ao lado de Ronaldo Fenômeno.
Além dos arremates, a noite paulistana contou com atrações musicais, como um show do cantor João Gomes, e atraiu celebridades, empresários e ídolos de diferentes modalidades.
Criada em 2024, a iniciativa já consolidou cifras expressivas em seu histórico. Na edição passada, realizada em 2025, o destaque ficou por conta de uma tela assinada pela dupla "Os Gêmeos", arrematada por R$ 1,15 milhão, seguida por um jantar exclusivo com o craque argentino Lionel Messi, que atingiu o lance de R$ 600 mil.
Confira os 20 lotes do leilão de Ronaldo:
|Lote / Experiência
|O que está incluído
Jantar com Ronaldo Fenômeno e Celina Locks
Experiência gastronômica na residência do casal, em Ibiza, na Espanha.
Fórmula 1 em Miami 2027
Par de ingressos para o Grande Prêmio de Miami e duas diárias com carro de luxo à disposição.
Relíquia do Tetra (1994)
Camisa original da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, assinada por todo o elenco campeão.
Encontro de empreendedorismo
Palestra privada com Tiago Brunet e almoço reservado com Guilherme Benchimol.
Dia com Ronaldo em São Paulo
Partida de tênis, café da manhã na casa do ex-atacante e entrega do troféu R9.
Degustação de vinhos chilenos
Experiência exclusiva com rótulos Don Melchor e Almaviva para duas pessoas.
Encontro com Neymar Jr.
Acesso ao treino do Santos no CT Rei Pelé (em 4 de dezembro de 2026), camisa oficial autografada e encontro com o atacante para duas pessoas.
Golfe em Abu Dhabi
Ingressos com hospitalidade premium no Aldar Championship 2027 e experiência ao lado dos principais golfistas do circuito mundial, para duas pessoas.
Arte com Eduardo Kobra
Obra inédita do muralista, incluindo encontro e participação direta no processo criativo.
Pôquer com Ronaldo Fenômeno
Partida para duas pessoas contra o ex-atacante, além de mesa exclusiva autografada, maleta e fichas personalizadas.
Encontro com Erling Haaland
Experiência presencial com o centroavante norueguês e uma camisa autografada, válida para duas pessoas.
Coleção de relógios de Ronaldo
Experiência Statera Chapter 1 ao lado do Fenômeno e do especialista Bernardo Entusiasta.
Roland-Garros 2027
Clínica privada com um campeão de Grand Slam, dois acessos exclusivos para a final masculina em Paris e raquete autografada por João Fonseca.
Fórmula 1 em Abu Dhabi 2027
Pacote VIP para duas pessoas com acesso à corrida, parques temáticos, museus e shows exclusivos.
A Órbita do Fenômeno
Peça única de alta joalheria, entregue pessoalmente por Ronaldo.
Louis XIII Experience
Viagem exclusiva para Cognac, na França, combinada com jantar em restaurante estrelado pelo Guia Michelin no Brasil, para quatro pessoas.
O Símbolo do Penta
Bola exclusiva equipada com inteligência artificial, experiência gastronômica ao lado de Cafu e ternos sob medida para o capitão e o comprador.
Globo de Ouro 2027
Experiência VIP com João Brasio e Cela Lopes, voo em jato particular, hospedagem no Copacabana Palace e consultoria empresarial em cibersegurança.
Copa do Mundo Feminina 2027
Bate-bola exclusivo com a rainha Marta e ingressos no camarote VIP da FIFA para a abertura do torneio (24 de junho de 2027), para duas pessoas.
Race League (Velocitta)
Competição privada de automobilismo com ídolos do esporte no Autódromo Velocitta (20 de fevereiro de 2027), com transfer de helicóptero para sete pessoas.
Mais LANCE!
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