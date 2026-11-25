Idealizado por Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, o Leilão Galácticos chegou à terceira edição na noite desta terça-feira (24), no Clube Monte Líbano, em São Paulo (SP), com lotes negociados por até R$ 470 mil e a presença de diversos famosos. O catálogo reuniu 20 experiências exclusivas que misturam futebol, automobilismo, tênis e artigos de luxo — entre eles, um encontro pessoal com o atacante norueguês Erling Haaland, uma visita ao treino do Santos ao lado de Neymar Jr., uma camisa histórica do tetracampeonato mundial de 1994 e uma raquete autografada pelo tenista João Fonseca. As informações foram divulgadas inicialmente pela "ESPN".

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A gala beneficente teve como propósito captar recursos integrais para a Fundação Fenômenos — instituição sem fins lucrativos fundada pelo ex-camisa 9 da Seleção Brasileira em 2010, dedicada a reduzir desigualdades e fomentar a inclusão social por meio do esporte e da educação em todo o país.

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Entre os destaques, o influenciador e empresário Lucas Tylty desembolsou R$ 800 mil em duas experiências distintas: ele pagou R$ 400 mil pelo encontro presencial com o centroavante norueguês Erling Haaland — acompanhado de uma camisa autografada — e arrematou pelo mesmo valor uma partida de pôquer ao lado de Ronaldo Fenômeno.

Além dos arremates, a noite paulistana contou com atrações musicais, como um show do cantor João Gomes, e atraiu celebridades, empresários e ídolos de diferentes modalidades.

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Criada em 2024, a iniciativa já consolidou cifras expressivas em seu histórico. Na edição passada, realizada em 2025, o destaque ficou por conta de uma tela assinada pela dupla "Os Gêmeos", arrematada por R$ 1,15 milhão, seguida por um jantar exclusivo com o craque argentino Lionel Messi, que atingiu o lance de R$ 600 mil.

Confira os 20 lotes do leilão de Ronaldo: