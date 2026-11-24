Chapecoense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Palmeiras: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão de Premiere, Record e YouTube/Cazé TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
No último confronto, a Chapecoense foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 1, em casa. Já o Palmeiras empatou com o Flamengo por 1 a 1, no Nubank Parque e viu o rival garantir a taça da competição. Por isso, sem chances de título, a equipe de Abel Ferreira vai utilizar jogadores do Sub-20 nesta partida já pensando nos titulares para a final da Libertadores, sábado (28), em Montevidéu.
Na tabela de classificação, a Chapecoense é a lanterna, com apenas 21 pontos. O Palmeiras, por sua vez, está em 2º lugar, com 74 pontos.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
- Onde assistir: Premiere, Record e YouTube/Cazé TV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Novembro de 2026, às 18h
Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Chapecoense
Técnico: Vinícius Bergantin
Gabriel Werner; Heitor, Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David, Max Alves e Giovanni Augusto; Túlio Eduardo.
Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
Marcelo Lomba; Khellven, Benedetti, Koné e André Lucas; Emiliano Martínez, Luis Pacheco e Larson; Felipe Anderson, Erick Belé e Heittor.
Mais LANCE!
Como assistir aos jogos da Champions League na HBO Max?
Rodada terá 9 jogos nesta terça-feira (24)
Brasil x Tanzânia pelo Mundial Sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Seleção Brasileira enfrenta os africanos nesta terça-feira (24), pela segunda rodada do Grupo I; veja as informações da partida, desfalques e arbitragem
Feyenoord x Porto: onde assistir, horário e escalações
Feyenoord x Porto: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Napoli: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Borussia Dortmund: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Real Madrid x PSV Eindhoven: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x PSV Eindhoven: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23) pela sétima rodada
Santos x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Brentford x Everton: onde assistir, horário e escalações
Brentford x Everton: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
Botafogo x São Paulo: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Mirassol: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Red Bull Bragantino x Vasco: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Athletico PR x Remo-PA: onde assistir, horário e escalações
Athletico PR x Remo-PA: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Internacional x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Internacional x Vitória: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (22/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Liverpool x Manchester United: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.