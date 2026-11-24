A Chapecoense derrotou o Palmeiras nesta terça-feira (24), pelo Brasileirão, e alguns torcedores do Flamengo reagiram ao resultado. Com gols de Camilo, Max e Miguel Carvalho o time de Abel Ferreira perdeu o último duelo antes de enfrentar o Estudiantes na grande decisão da Libertadores, no próximo sábado (28). O treinador optou por escalar um time de garotos para o jogo do Campeonato Brasileiro.

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Veja alguns comentários:

Chapecoense venceu o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Gómez valoriza entrega do Palmeiras e volta foco à Libertadores

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez deixou o empate com o Flamengo satisfeito com o desempenho da equipe ao longo do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda restarem duas rodadas para o fim da competição, o Alviverde não tem mais chances de alcançar o rival na tabela e agora volta as atenções para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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- Enfrentamos um adversário de muita qualidade, fizemos um bom

jogo e tomamos um gol nos últimos 20 minutos. Temos que parabenizar o Flamengo. Não deu para conquistar os três títulos. Lutamos até o fim, mas agora é virar a página. Vamos fazer o próximo jogo do Brasileirão e depois nos preparar para a final da Libertadores. Vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar conquistar mais uma Libertadores - afirmou Gómez.

Ao comentar a perda de fôlego do Palmeiras nas últimas rodadas, período em que o Flamengo assumiu a liderança do campeonato, Gómez destacou a consistência do clube, que vem disputando o título nas últimas edições do Brasileirão. O zagueiro também lamentou a impossibilidade de conquistar a tríplice coroa na temporada.

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- Quanto aos contratempos, acho que lutamos até o fim. Utilizamos 25 ou 26 jogadores do elenco, e a maioria teve oportunidade de jogar. Tivemos muitos desfalques por lesões, Data Fifa e outros contratempos. Ainda assim, os jogadores responderam da melhor forma. O Palmeiras vem mostrando consistência e, nos últimos cinco ou seis anos, está sempre na disputa. Não deu para conquistar os três títulos. Agora é virar a página e focar nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil - completou.

Por fim, o capitão agradeceu o apoio da torcida durante os 90 minutos, no último encontro entre a equipe e os palmeirenses em São Paulo antes da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

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- Sentimos que somos todos um e estamos juntos. Os torcedores sabem que tínhamos a chance de lutar por três títulos. Não deu, mas estamos na final da Libertadores. Não é pouca coisa. Enfrentamos adversários difíceis para chegar à decisão. Agora, vamos encarar uma equipe que, há algum tempo, vem fazendo um excelente trabalho no Campeonato Argentino. Estamos trabalhando da melhor forma possível para conquistar mais um título - finalizou.

Antes de enfrentar o Estudiantes na final da Libertadores, o Palmeiras viaja ao Sul do país para encarar a já rebaixada Chapecoense. A partida será disputada na noite de terça-feira (24). Após o compromisso, a delegação retorna a São Paulo, de onde embarca rumo ao Uruguai no início da tarde seguinte.