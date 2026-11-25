Erling Haaland enfrenta uma disputa pelo direito de explorar comercialmente o próprio sobrenome. O atacante do Manchester City contestou o registro da marca "Haaland" feito por um eletricista polonês, que tentou associar o nome a 16 categorias de produtos, entre elas artigos esportivos, suplementos, bebidas energéticas, brinquedos e roupas íntimas femininas.

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O conflito começou em 2023, quando o jogador buscou registrar o sobrenome para lançar uma marca própria. A iniciativa esbarrou no pedido apresentado por Michael Wąs. A equipe jurídica do norueguês questionou o registro e acusou o polonês de agir de má-fé, com o objetivo de obter vantagens comerciais a partir da popularidade do atleta.

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Polonês nega tentativa de explorar imagem do jogador

Wąs rejeitou qualquer ligação entre o registro e o atacante. Para justificar a escolha, afirmou que "Haaland" seria uma combinação da palavra polonesa "hala", que significa pavilhão, com o termo inglês "land", traduzido como terra.

O eletricista também apresentou outra explicação: segundo ele, o nome seria uma abreviação de "High Advanced Activity Land", expressão que pode ser traduzida livremente como "Terra de Atividades Altamente Avançadas".

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Registro foi anulado na União Europeia

O Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) não aceitou os argumentos e anulou o registro. O órgão considerou que houve má-fé no pedido e identificou risco de associação dos produtos ao jogador do Manchester City.

Mesmo com a decisão desfavorável, Wąs pretende recorrer à Justiça europeia para tentar recuperar o direito de utilizar a marca.