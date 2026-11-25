Presidente do Dibrados FC, equipe que disputa a Kings League Brasil, Lucas Tylty arrematou uma experiência com Erling Haaland por R$ 400 mil durante o Leilão Galácticos, realizado na noite desta terça-feira (24), em São Paulo. O evento beneficente foi promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, com o objetivo de arrecadar recursos para a Fundação Fenômenos.

O encontro com o atacante norueguês será mais uma experiência de Tylty ao lado de grandes nomes do futebol mundial. O empresário e influenciador já esteve com Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Pep Guardiola.

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A aproximação com Messi também aconteceu por meio do Leilão Galácticos. Na edição de 2025, Tylty arrematou por R$ 600 mil uma experiência com o argentino, realizada neste mês de novembro. Na ocasião, surpreendeu o jogador ao presenteá-lo com réplicas de uma medalha e de um certificado conquistados por Messi ainda na infância, quando atuava nas categorias de base do Newell's Old Boys.

Celina Locks e Ronaldo Fenômeno posam no leilão beneficente que organizam (Foto: Reprodução / Instagram @celinalocks)

Com os dois arremates, o presidente do Dibrados FC soma R$ 1 milhão em contribuições pelas experiências com Messi e Haaland nas duas últimas edições do evento.

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— O futebol sempre foi uma das grandes paixões da minha vida. Participar de leilões beneficentes é uma maneira de unir essa paixão à possibilidade de contribuir com projetos que transformam vidas. Mais do que a oportunidade de estar com grandes ídolos, o que torna essas experiências especiais é saber que elas têm um propósito maior — destaca Lucas Tylty.

À frente do Dibrados FC na Kings League Brasil, Tylty também atua na conexão entre futebol, negócios e entretenimento. A participação nos leilões beneficentes é outra frente de sua atuação no esporte, desta vez associada ao apoio a projetos sociais.

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