Quem fez história com a camisa do Real Madrid não poupou elogios a Vini Jr Predrag Mijatovic, autor do gol que deu aos Merengues a Champions League de 1998, falou sobre o brasileiro ao programa espanhol El Larguero depois da vitória por 5 a 1 sobre o PSV.

Para o ex-atacante, o camisa 7 terá peso enorme daqui até o fim da temporada, e a razão está no ambiente que o cerca: o elenco e o comandante estão fechados com ele.

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Vini Jr é destaque em grande vitória do Real Madrid (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Vini Jr será decisivo no Real Madrid?

De acordo com o ex-jogador, o brasileiro tem muito potencial para ser decisivo. Ele afirmou estar feliz com o atacante e que enxerga grande companherismo no elenco:

— Fico muito feliz por Vinicius. Estou convencido de que esse jogador será muito decisivo ao longo desta temporada, porque vejo que os companheiros estão com ele, assim como o treinador — afirmou.

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O ex-jogador aproveitou para tirar o chapéu a José Mourinho. Segundo Mijatovic, o português bancou o brasileiro mesmo depois de uma etapa inicial apagada, decisão que a maioria dos técnicos não tomaria. Na avaliação dele, o intervalo seria o momento natural para sacar o atacante.

— 90% dos treinadores teriam tirado Vinicius no primeiro tempo, mas Mourinho o manteve. É preciso confiar nele — declarou o ex-atleta.

Como foi o jogo

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O duelo desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pela fase de liga da Champions, começou complicado para os donos da casa. O PSV foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar de pênalti, aos 32 minutos, com Perisic, depois de falta de Tchouaméni em Mijnans, confirmada no VAR. Vini Jr chegou a levar perigo antes disso: partiu da esquerda para o meio e acertou um chute de direita na junção de trave e travessão.

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Mesmo assim, o Real foi para o intervalo atrás no placar. Na volta, Mourinho mexeu pesado, tirou os dois zagueiros e colocou Bellingham em campo, e a equipe mudou de cara. Valverde empatou aos 50, Bellingham virou aos 60 com um golaço de fora da área, e Mbappé ampliou aos 64 e completou seu dobradinha aos 84, após passe de Brahim Díaz.

O quinto gol ficou com quem era o assunto da noite. Aos 87 minutos, Bellingham deu um toque sutil no meio-campo e deixou Vinicius na cara do gol, e o brasileiro finalizou com frieza para selar o 5 a 1. Foi o primeiro gol de Vini em cerca de três meses, e Mbappé, eleito o melhor em campo pela Uefa, fez questão de entregar o troféu ao companheiro.

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Com o resultado, o Real chegou à quinta vitória em cinco jogos na Champions e ao nono triunfo em nove partidas no Bernabéu na temporada. O PSV, que perdeu três dos cinco jogos que disputou, vê a vaga no playoff ficar ameaçada.