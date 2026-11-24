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A proposta é reunir informação, opinião e entretenimento, permitindo que cada assinante aproveite os conteúdos do Lance! e escolha os benefícios que mais combinam com sua rotina. Com o Disney+ Premium selecionado, a experiência também inclui grandes competições esportivas, filmes e séries para diferentes momentos do dia.

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Assim, quem gosta de futebol pode acompanhar partidas e campeonatos, enquanto os fãs de basquete também encontram espaço para sua paixão. E, quando a programação esportiva termina, há opções de entretenimento para aproveitar sozinho ou com a família.

É uma oportunidade para acompanhar seus esportes preferidos e descobrir histórias que vão além dos resultados dentro de campo.

Tudo isso com a praticidade de uma assinatura que reúne diferentes experiências e amplia as possibilidades de acompanhar suas competições favoritas, conhecer novas histórias e aproveitar conteúdos especiais sempre que quiser, em casa ou em outros momentos da rotina.

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