Atitude de Abel em derrota do Palmeiras irrita torcedores
Mesmo com o triunfo, a Chapecoense não foge mais do rebaixamento
A Chapecoense derrotou o Palmeiras nesta terça-feira (24), pelo Brasileirão, e, além dos três gols sofridos, uma atitude de Abel Ferreira durante a partida chamou a atenção de torcedores nas redes sociais. Os gols do jogo foram de Camilo, Max e Miguel Carvalho.
A situação em questão é a reclamação de Abel Ferreira com um cinegrafista da transmissão responsável pela partida desta terça-feira. Nas redes, torcedores criticaram a postura do treinador.
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Torcedores detonam atitude de Abel em derrota do Palmeiras
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Com o vice-campeonato garantido e foco na final da Libertadores contra o Estudiantes, o técnico Abel Ferreira escalou uma equipe repleta de reservas e jovens da base, enquanto o time catarinense, já rebaixado, abriu o placar logo aos 4 minutos com Camilo e ampliou aos 31 com Max Alves no primeiro tempo.
Na etapa final, o Palmeiras teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, mas parou nas defesas do goleiro Matheus Aurélio, que também contou com a trave em chute de Bruno Tubarão defendido por Marcelo Lomba. Já nos acréscimos, aos 45 minutos, Miguel Carvalho aproveitou o rebote na trave após finalização de Rubens e fechou o placar em 3 a 0, em uma partida marcada ainda por homenagens pelos dez anos da tragédia aérea de 2016 com a participação de Alan Ruschel.
Para as duas equipes, o Campeonato Brasileiro já está definido: o Palmeiras não tem mais chances de pontuar o suficiente para superar o Flamengo na tabela e consegue alcançar somente o vice-campeonato de 2026. Por outro lado, a Chapecoense já está rebaixada matematicamente para a disputa da Série B no próximo ano.
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