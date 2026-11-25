Sterling é condenado à prisão com pena suspensa após acidente com Lamborghini sob efeito de droga
Atacante inglês recebe pena de 12 meses, fica dois anos sem carteira de motorista e terá de cumprir 100 horas de trabalho comunitário
Raheem Sterling foi condenado a 12 meses de prisão, com pena suspensa por 18 meses, após provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de óxido nitroso, conhecido como gás do riso. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira (25), pelo Tribunal de Magistrados de Basingstoke, em Hampshire, na Inglaterra.
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Além da pena, o atacante de 31 anos, ex-seleção da Inglaterra e Chelsea, ficará dois anos sem carteira de motorista e terá de cumprir 100 horas de trabalho comunitário. Sterling também deverá pagar 187 libras em indenizações e outras 85 libras em custas judiciais.
O acidente aconteceu em 28 de maio, quando o jogador dirigia uma Lamborghini Urus, avaliada em mais de 300 mil euros, pela rodovia M3. Ele perdeu o controle do veículo e bateu contra as barreiras de segurança da estrada.
Em setembro, ele se declarou culpado por provocar a colisão enquanto inalava óxido nitroso e por se recusar a fornecer amostras que permitiriam comprovar o consumo da substância.
Juíza critica decisão do jogador
Durante a leitura da sentença, a juíza Kirsty Allman reconheceu o histórico de iniciativas sociais de Sterling, principalmente em projetos voltados à população mais jovem. Apesar disso, criticou a conduta do atacante e afirmou que o óxido nitroso havia se tornado um mecanismo de compensação durante um período difícil de sua carreira.
A magistrada classificou como deliberada e egoísta a decisão de dirigir sem o descanso adequado e sob efeito de uma droga de classe C. Segundo ela, a atitude colocou em risco não apenas o próprio jogador, mas também os demais motoristas.
A defesa, representada pelo advogado Jason Bartfeld, pediu uma punição menor e destacou a trajetória do inglês no futebol e seu trabalho social. O advogado também afirmou que Sterling estava mais preocupado com as consequências do episódio para a família do que com os danos à própria reputação.
Temporada difícil antes da condenação
O acidente ocorreu durante um período complicado da carreira do atacante. Na temporada 2025/26, Sterling defendeu o Feyenoord, mas disputou apenas oito partidas oficiais antes de deixar o clube.
Na audiência, a defesa mencionou que o jogador reconheceu hábitos prejudiciais e procurou ajuda para mudar esse comportamento. A juíza também considerou o momento vivido pelo atleta ao avaliar o caso, mas ressaltou a gravidade dos riscos provocados pela condução perigosa.
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