Torcedores do Vasco avaliam estreias de Sosa e Colidio Jogadores atuaram em derrota para o Santos pelo Brasileirão

O Vasco perdeu para o Santos de 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia dos novos reforços da equipe cruz-maltina, o volante Santiago Sosa e o atacante Facundo Colidio.

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Após a derrota categórica para o adversário, torcedores do clube carioca avaliaram o primeiro jogo dos jogadores. O primeiro contato da torcida com Sosa foi negativo. O volante foi alvo de críticas no confronto.

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Por outro lado, mesmo com a derrota, o atacante Colidio se mostrou bastante participativo nas ações ofensivas do Cruz-maltino. Determinada postura fez ele receber alguns elogios de torcedores. Veja a repercussão abaixo:

Colidio melhor em campo nesse primeiro tempo pic.twitter.com/D0d5VvP7Av — Enquetes da Colina (@Enquetedacolina) August 16, 2026

estreia interessante do colidio



é um jogador util pra krl — SAVASCO (@savasco_of) August 16, 2026

não querendo criticar o sosa, mas, depois que o jair saiu, o Vasco perdeu a dominância que tinha no meio — Vascaíno da Depressão (@Vascaino_Depre) August 16, 2026

A estreia do Sosa, que tem obrigação total de agregar, é um terror. Erra tudo que tenta. — Renato Vicente (@orenatovicente) August 16, 2026

Rapaz o Santiago Sosa mal checou no Vasco da Gama e já virou bagre absoluto! Bizarro! Entregou um gol feito para o Santos que o Gabigol que ficou constrangido e errou! pic.twitter.com/EI3VzZk9xd — Maxi Boeing (@Maxi_Boeing) August 16, 2026

Como foi Vasco x Santos?

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

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Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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