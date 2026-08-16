Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie as atuações da vitória do Santos sobre o Vasco

Santos venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:24
Atualizado há 6 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Gabigol faz sua comemoração característica
Gabigol comemora após marcar contra Vasco em São Januário (Foto: Mauro Silva/Folhapress)

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres, o Peixe conquistou uma vitória importante fora de casa e deixou a zona de rebaixamento. Após o resultado, o Vasco permanece na 19ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Santos chegou aos 25 pontos e ocupa momentaneamente a 14ª posição.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora é a sua vez de avaliar o desempenho dos jogadores. Dê suas notas para os atletas de Vasco e Santos e participe da avaliação da partida.

continua após a publicidade

Dê suas notas

Vasco

Santos

Como foi o jogo?

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em grandes oportunidades. O Santos, por outro lado, foi mais perigoso quando chegou ao ataque e criou as melhores chances, incluindo uma finalização de Gabigol cara a cara com Léo Jardim e uma cabeçada de Caballero no travessão.

Na segunda etapa, o Cruz-Maltino continuou buscando o gol, mas o Santos foi mais eficiente. Aos 23 minutos, Rollheiser encontrou Gabigol na área, e o atacante finalizou de canhota para abrir o placar. Depois disso, o Peixe aproveitou os espaços e ampliou com Willian Arão e Luan Peres, construindo a goleada por 3 a 0.

continua após a publicidade

O resultado teve peso importante na luta contra o rebaixamento. Enquanto o Vasco se complicou ainda mais na parte de baixo da tabela, o Santos ganhou fôlego e saiu momentaneamente do Z-4.

Neymar de costas dando um sorriso
Neymar em jogo contra o Vasco no Brasileirão (Foto: Dhavid Normando/Folhapress)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheuzinho marca o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Vitória x Botafogo: Matheuzinho abre o placar

Há 16 minutos
Carrascal abre o placara para o Flamengo diante do Mirassol

Flamengo

Veja gol em Mirassol x Flamengo: Carrascal abre o placar

Há 26 minutos
Arão comemorando segundo gol do Santos na partida pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja

Há 42 minutos
Pedro Emanuel durante duelo entre Vasco e Santos

Vasco

Pedro Emanuel lamenta derrota do Vasco para o Santos: 'Cruel'

Há 46 minutos
Camisa do Cruzeiro na Neo Química Arena

Cruzeiro

Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge promove mudanças contra o Corinthians

Há 58 minutos
Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho

Fluminense

Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores

Há 1 hora
Mais LANCE!
Neymar em ação no Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Vasco x Santos: Neymar fica um minuto fora após atendimento a Brazão

Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio

Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'

Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Botafogo volta com titulares para encarar o Vitória; veja escalação

Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário

Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

Jardim define escalação do Flamengo com mudanças; veja onde assistir

Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos

Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'

Neymar e Thiago Mendes em foto oficial em Vasco x Santos

Vasco x Santos: entenda a rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes

Jogador do Cruzeiro conduzindo bola com jogador do Corinthians e árbitro logo atrás

Como assistir Corinthians x Cruzeiro pelo Prime Video

Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos

Jair é substituído com dores, e Sosa estreia pelo Vasco contra o Santos

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa'