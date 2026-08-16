Dê suas notas: avalie as atuações da vitória do Santos sobre o Vasco
Santos venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário
O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres, o Peixe conquistou uma vitória importante fora de casa e deixou a zona de rebaixamento. Após o resultado, o Vasco permanece na 19ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Santos chegou aos 25 pontos e ocupa momentaneamente a 14ª posição.
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Vasco
Santos
Como foi o jogo?
O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em grandes oportunidades. O Santos, por outro lado, foi mais perigoso quando chegou ao ataque e criou as melhores chances, incluindo uma finalização de Gabigol cara a cara com Léo Jardim e uma cabeçada de Caballero no travessão.
Na segunda etapa, o Cruz-Maltino continuou buscando o gol, mas o Santos foi mais eficiente. Aos 23 minutos, Rollheiser encontrou Gabigol na área, e o atacante finalizou de canhota para abrir o placar. Depois disso, o Peixe aproveitou os espaços e ampliou com Willian Arão e Luan Peres, construindo a goleada por 3 a 0.
O resultado teve peso importante na luta contra o rebaixamento. Enquanto o Vasco se complicou ainda mais na parte de baixo da tabela, o Santos ganhou fôlego e saiu momentaneamente do Z-4.
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