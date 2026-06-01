Após passar por uma cirurgia devido a uma hérnia de coluna, Galvão Bueno recebeu alta médica no último domingo (31) em hospital de São Paulo. O narrador será o principal nome da cobertura da Copa do Mundo pelo SBT e N Sports, que conta também com nomes como Mauro Beting, Mauro Naves, Tiago Leifert e Gabi Martins.

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Mesmo deixando o hospital, Galvão e sua equipe optaram pela permanência do comunicador na cidade para facilitar a sua recuperação, principalmente pela agenda profissional. O narrador, que atualmente mora em Londrina, não deve ter alterações em seu calendário junto à emissora, que terá a cobertura oficialmente iniciada a partir do próximo domingo (7).

Galvão Bueno passou por cirurgia na coluna antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Galvão Bueno fala sobre Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagens que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.

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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

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Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.

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