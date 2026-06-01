A apresentadora Gabi Martins é um dos principais destaques da ampla cobertura que a N Sports preparou para a Copa do Mundo de 2026. A profissional integra a equipe de peso do consórcio inédito entre N Sports e SBT, comandada por Galvão Bueno e Tiago Leifert, que transmitirá 32 jogos da Copa do Mundo e conta ainda com Carol Barcellos, Wallace Neguerê, Isa Labate e Mauro Beting.

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➡️Vozes da Copa: Gabi Martins relembra cobertura in loco de todos os jogos de 2022

No episódio mais recente da série especial "Vai Gabi!", que foi ao ar nesta segunda-feira (1), a comunicadora comandou os registros dos bastidores da goleada do Brasil por 6 a 2 contra o Panamá, direto de um Maracanã lotado, esquentando o clima para o Mundial.

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Dentro do estádio, Gabi registrou momentos de grande emoção, como a execução do hino nacional interpretado por Alcione e Belo. Nas arquibancadas, a apresentadora compartilhou o mesmo setor com o ator Lázaro Ramos, que torcia efusivamente pela Seleção. Ela também esteve na sala de imprensa, acompanhou trechos da entrevista coletiva do atacante Matheus Cunha e registrou o carinho dos torcedores com Neymar, que permaneceu no banco de reservas. Durante o trabalho no Maracanã, Gabi encontrou o DJ Cereja, que reforça a cobertura digital do SBT e N Sports.

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A viagem de Gabi rumo à América do Norte começa nesta semana. A apresentadora viaja na próxima quinta-feira (4) para os Estados Unidos, onde acompanhará a primeira fase da Seleção Brasileira nas cidades de Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Antes da estreia oficial, ela estará em Cleveland no próximo sábado (6) para cobrir o amistoso preparatório contra o Egito, o último teste do Brasil antes do torneio.

Exibidos no YouTube, na TV por assinatura e nos canais de Fast TV da N Sports, os episódios da série "Vai Gabi!" teram trechos publicados nas redes sociais ao longo da programação.

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Gabi Martins encontrou Lázaro Ramos na arquibancada do Maracanã durante Brasil e Panamá (Foto: Dibulgação/N Sports)

Como fo i o jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã?

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

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