Tarólogo aponta resultado de Independiente Rivadavia x Fluminense Duelo vale vaga nas quartas de final da Libertadores

Independiente Rivadavia e Fluminense vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (17), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Antes da bola rolar, um tarólogo apontou quem será o classificado no duelo decisivo.

De acordo com a previsão de Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, o Independiente Rivadavia deve vencer o Fluminense na Libertadores e avançar para as quartas de final. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0 no Maracanã.

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Apesar do jogo ser na Argentina, o tarólogo apontou que o Tricolor das Laranjeiras deve ter chances de gol. O Rivadavia, porém, será mais efetivo e sairá com a classificação para a próxima fase em busca da Glória Eterna.

Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Escalação do Fluminense contra o Independiente Rivadavia

MENDOZA (ARG) - O Fluminense tem o jogo mais importante da temporada nesta terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores. Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.

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O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda-feira após treino no estádio do Godoy Cruz, que fica cerca de 1,5 km do Malvinas Argentinas, onde enfrenta a La Lepra. O clima em Mendoza é de frio e vento, cerca de 9°C. Na noite do confronto, o tempo deve ser o mesmo.

O principal objetivo de Marcão com a escalação é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas. Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com o Independiente Rivadavia. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário.

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Para isso, a grande mudança do novo técnico em relação a Zubeldía é Ganso como maestro da equipe. Marcão justificou a escolha após a vitória contra o Palmeiras.

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